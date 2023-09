Prima gioia per il Varese: Lavagnese battuta 2-1

Prima vittoria in campionato per il Città di Varese, che al “Franco Ossola” all’esordio casalingo nel Girone A di Serie D, batte 2-1 in rimonta la Lavagnese e festeggia il primo “bottino pieno”. Una gara iniziata in salita per i biancorossi, con Ferrrari – portiere classe 2006 lanciato oggi titolare da Cotta – che dopo 5′ per troppa voglia commette un fallo da rigore che porta al vantaggio ospite di Lombardi. I biancorossi però non si scompongono, fanno il giusto e ribaltano il risultato prima con il gol – immediato dopo lo svantaggio – di Mandelli e poi con Perissinotto che sigla un gran bel gol con un desto da fuori che batte Adornato. Nella ripresa poche emozioni ma una gestione di gara con buona personalità del Varese che non rischia nulla e si prende i 3 punti.

Ancora non una squadra brillante nel gioco quella di Cotta, oggi in versione 3-5-2, ma sempre ordinata. C’è da migliorare in attacco, dove i giocatori offensivi si impegnano ma combinano poco, anche per i pochi rifornimenti. L’esordio di Di Maira è un buon segnale in questo senso, aspettando la risposta dell’attaccante albanese Sindrit Guri, che sarebbe un elemento oltre categoria in questa realtà.

C’è poco tempo per pensare: mercoledì 20 settembre ci sarà il primo turno infrasettimanale in casa del Borgosesia del varesino Simone Moretti, ferito dopo il 4-0 subito oggi dall’Asti.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo l’esordio a Bra terminato senza reti, il Varese gioca per la prima volta in campionato al “Franco Ossola” ospitando la Lavagnese. Mister Corrado Cotta fa esordire Molinari dal primo minuto e cambia modulo passando al 3-5-2, con Bernacch e Cottarelli a completare la difesa. In porta c’è l’esordio del 2006 Stefano Ferrari, mentre in mezzo al campo la regia è ancora di capitan Vitofrancesco, con Mandelli e Perissinotto mezzali, Baldaro a destra e Benacquista a sinistra. In avanti spazio ancora a Bertazzoli con Banfi. Stesso schema per i bianconeri liguri di mister Alberto Ruvo, che ha conquistato la scorsa stagione la promozione dall’Eccellenza riportandoli in Serie D.

PRIMO TEMPO

Dopo i primi minuti incoraggianti, il Varese va sotto al primo affondo dei liguri. Righetti vince il corpo a corpo con Cottarelli e si invola in area e calcia. La palla si alza dopo una deviazione e la “troppa voglia” spinge il giovane Ferrari a uscire fin troppo coraggiosamente sulla testa degli avversari, smanaccia prima e poi sulla corsa travolge l’avversario. Rigore e ammonizione per l’estremo difensore classe 2006, che viene poi battuto dal dischetto da Lombardi che sigla l’1-0. La risposta biancorossa è immediata e il pareggio arriva all’8′: palla il area ligure che Banfi controlla e offre a Mandelli, interno destro preciso che si insacca all’incrocio per l’1-1. Ritrovato l’equilibrio, la gara vive lunghi minuti senza trovare un padrone con le due squadre che non riescono a creare occasioni. al 37′, dopo minuti di nulla, arriva la fiammata di Perissinotto: palla rubata sulla trequarti e destro dai 25 metri potente che batte Adornato per il 2-1. Il Varese prova a sfruttare l’onda buona e al 43′ su una punizione dalla fascia sinistra messa in mezzo da Vitofrancesco, prima Bernacchi di testa colpisce la traversa, poi Cottarelli manda di poco alto, sempre nel gioco aereo. Nel lungo recupero, 5′ minuti in tutto dopo l’infortunio di Scremin e la conseguente sostituzione con Trocino, all’intervallo il Varese chiude avanti nel punteggio, ma consapevole di poter fare meglio.

SECONDO TEMPO

La ripresa è da subito poco affascinante, con ritmi bassi e tanti errori. La trama va bene al Varese che dietro non rischia nulla ma davanti non riesce a farsi vedere per chiudere il match. La Lavagnese prova a prendere campo ma non crea occasioni, in parte per merito dell’attenta difesa biancorossa, un po’ invece per demeriti propri tra scarsa precisione e poca sostanza. Mister Cotta prova ad aumentare la fantasia con Liberati al posto di Bertazzoli ma per un tiro in porta bisogna attendere il 28′ quando Mandelli calcia da fuori e rischia la doppietta ma la deviazione di un difensore ligure fa terminare la palla fuori. Per i biancorossi fa l’esordio Di Maira e Liberati poco dopo con un mancino potente trova la parata del portiere mentre al 39′ la conclusione da fuori è troppo alta.