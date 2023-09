La Croce Rossa di Varese e Tradate recluta nuovi volontari

Per il Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana è fondamentale attivare nuovi Volontari e nuove risorse per organizzare al meglio le numerose attività di aiuto che vengono gestite ogni giorno. Per contribuire a migliorare l’assistenza e la vita delle comunità e delle persone che si trovano in condizioni di fragilità e necessità, è importante contare su risorse formate, e preparate e gestire anche le situazioni più delicate e complesse. Tutelare la dignità di tutti, alleviare le sofferenze e se possibile prevenirle, essere attenti alla persona, sono alcuni degli obiettivi che si pone Croce Rossa Italiana e che desidera trasmettere a tutti coloro che scelgono il Volontariato come ambito nel quale esprimersi.

«Scegli di diventare volontariato anche tu – l’appello -, ed entra nell’Organizzazione umanitaria più grande al Mondo: la Croce Rossa. Chi sono per noi i volontari? Sono il cuore pulsante dell’Associazione, i Volontari offrono il loro sostegno alle comunità e alle persone in stato di vulnerabilità con soluzioni concrete per rispondere in maniera efficace ai bisogni e utilizzano un approccio incentrato sulla cura della persona, l’educazione e la prevenzione. Unisciti a noi e dai il tuo contributo per cambiare il futuro!

I corsi si terranno a Varese nella sede in via Dunant lunedì 18 settembre alle ore 21:00 e a Tradate mercoledì 20 settembre nella sede in via Del Carso 29, alle ore 21:00. Saranno organizzate due serate di presentazione della Croce Rossa e descritti i passi da fare per diventare nuovi volontari. Alla serata è possibile partecipare gratuitamente, senza impegno e senza necessità di prenotazione.

«Invitiamo a portare anche amici e parenti – prosegue la nota – per conoscere insieme la nostra azione ed entrare a far parte di Un’Italia Che Aiuta. Nel caso in cui non potessi partecipare o avessi dubbi non ti preoccupare, sarà possibile contattarci all’indirizzo aspiranti.volontari@crivarese.it per il corso a Varese, mentre per la sede di Tradate puoi contattarci all’indirizzo salute.tradate@crivarese.it. Se in questo periodo non ti fosse possibile seguire la serata e il corso, mandaci una mail per indicare la tua intenzione a diventare volontario e ti ricontatteremo al prossimo corso per volontari.

Per maggiori informazioni visita il sito www.crivarese.it