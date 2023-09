“L’abbraccio” di Ernesto Masina alla biblioteca comunale di Luino

Sabato 2 settembre alle ore 17 alla Biblioteca comunale di Luino, Ernesto Masina presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo “L’abbraccio” (Robin Edizioni).

LA STORIA

Elena e Marco, dopo una lunga convivenza, si lasciano. Lui, rientrato improvvisamente a casa, la trova abbracciata ad un uomo e preso dall’ira, dopo averla insolentita e strattonata, se ne va di casa. I due, ormai lontani, ricordano, come se fossero lettere mai inviate, alcuni momenti della loro vita in comune. Da questi ricordi appare il maschilismo latente che lei ha dovuto subire durante la loro convivenza. Quella forma di costrizione che, spesso, è più devastante di quella fisica e che viene sopportata da molte donne quasi senza accorgersene. Questa volta però il finale, imprevedibile, è lieto.

L’AUTORE

È nato in Africa molti anni fa da genitori italiani. Durante la giovinezza, assieme ai suoi fratelli (tra cui il giornalista Rai Ettore Masina), ha molto viaggiato assecondando le esigenze lavorative del padre, ufficiale dei Carabinieri. Ha svolto numerose mansioni professionali, in Italia e all’estero, sino a ricoprire il ruolo di Direttore commerciale per una nota azienda chimica. È arrivato alla scrittura in tarda età, ma con buon successo. Il suo primo romanzo ha ricevuto ottima critica e i giornalisti del gruppo “La Stampa” lo hanno collocato nel sito “Lo Scaffale”, ove vengono ospitati solo i romanzi che non dovrebbero mancare in ogni biblioteca famigliare. È stato paragonato al “miglior” Vitali e al mitico Piero Chiara. Dopo il primo romanzo ha pubblicato, sempre con altrettanto successo, altri quattro lavori. Vive a Varese e non ha alcuna intenzione, nonostante l’età avanzata, di smettere di scrivere.