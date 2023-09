Roglic e Van Aert sfidano Pogacar: scontro tra titani alla Tre Valli Varesine

Tadej Pogacar era stato il primo ad annunciarsi, lui campione in carica, per la partenza della Tre Valli Varesine numero 102. Oggi però “Pogi” ha scoperto una buona parte dei suoi rivali per la corsa della “Binda” e non può certo dormire sonni tranquilli perché la corazzata Jumbo-Visma (che ha appena dominato la Vuelta in lungo e in largo) ha iscritto due superbig del calibro di Primoz Roglic e Wout Van Aert. Tre con Tjesi Benoot, già re della Strade Bianche. Per inciso Roglic, maglia rosa 2023, ha già vinto a Varese nel 2019 (foto in alto).

Basterebbe questo terzetto per parlare di una Tre Valli 2023 titanica, ma il testa a testa UAE-Jumbo non è destinato a monopolizzare la corsa nonostante lo spessore delle due formazioni. Un po’ perché in casa “Binda” si attendono con ansia i “bollettini” con gli iscritti di altre due corazzate come la Alpecin-Decenunick (pensate se ci fosse Evenepoel!) e la Ineos Grenadiers (Ganna correrebbe praticamente in casa…), un po’ perché anche le altre formazioni non stanno a guardare.

Basti pensare alla Soudal-Quick Step che porterà a Varese il due volte campione del mondo Julian Alaphilippe: il francese su un arrivo come quello di via Sacco potrebbe ampiamente dire la sua se dovesse resistere sugli ultimi strappi. Oppure alla Bora-Hansgrohe che sarà al via con il vincitore del Giro d’Italia 2022, Jai Hindley, affiancato da Aleksandr Vlasov e Lennard Kamna. Tre forse non del tutto adatti alle corse di un giorno che però, con una squadra del genere alle spalle, potrebbero inventarsi qualche numero.

A margine della presentazione del Trittico a Palazzo Lombardia, la “Binda” ha poi rivelato una serie di altri nomi, e c’è davvero da leccarsi i baffi. Ci saranno quindi – li elenchiamo squadra per squadra – i vari Velasco e Moscon (Astana), Vendrame e Cosnefroy (Ag2r-Citroen), il glorioso Thibeau Pinot al canto del Cigno (chiuderà con il “Lombardia”) per la Groupama-FDJ. La EF-Easypost si affida al grande ciclismo sudamericano con Esteban Chavez e Richard Carapaz mentre la Lidl-Trek opterà per Tom Skujins (re della Tre Valli 2018) e su Giulio Ciccone. Speranze italiane anche per la Intermarché-Circus-Wanty di Lorenzo Rota, per la australo-varesina Jayco-Alula di Alessandro De Marchi e Filippo Zana e per la DSM-Firmenich di Lorenzo Milesi (e Romain Bardet). Il quadro World Tour è completato dalla Cofidis di Jesus Herrada, dalla Movistar di Enric Mas e dalla Arkea-Samsic dei francesi Barguil e Champoussin.

In attesa di conoscere l’elenco completo dei partecipanti, va segnalata una Eolo-Kometa all’attacco nella corsa di casa con Vincenzo Albanese e Lorenzo Fortunato giunti alla fine della loro avventura con gli “azzurri” di Ivan Basso (correranno nel World Tour) e per questo motivati a lasciare il segno nelle ultime corse. E concludiamo – in attesa di fare l’elenco dei corridori varesini – con una nota romantica: a 38 anni rivedremo anche Domenico Pozzovivo con la Israel-Premier Tech inseguire un successo sfiorato nel 2010 e nel 2011 quando venne anticipato da Daniel Martin e da Davide Rebellin.