Sciopero aerei, ottanta voli cancellati a Milano Malpensa e Linate

Sono ottanta i voli già cancellati o annullati preventivamente a Milano Malpensa e Milano Linate a causa dello sciopero dei servizi di terra proclamato a livello nazionale e su singoli scali: a Malpensa sono stati cancellati sessanta voli, a Linate venti su Linate. Poco meno del 10% del totale, visto che sono 850 i voli programmati (di cui una parte tutelati dalle fasce di garanzia)

A Malpensa cancellazioni di voli delle low cost Easyjet e Ryanair, nonché un Barcellona di Vueling. Ma sono “saltati” anche voli di British Airways da Londra, tre partenze e altrettanti arrivi Air France, voli Norwegian e Iberia, Lufthansa ed Eurowings, un Sas per Copenhagen, Turkish per Istanbul, Swiss per Zurigo, LuxAir per Lussemburgo, un Alba Star per il mar Rosso, TAP per Lisbona, Austrian, anche sul lungo raggio uno United per Chicago.

A Linate cancellati voli di Ita Airways (che prevedeva in totale una trentina di cancellazioni sulle sue rotte), del gruppo Lufthansa, di Air Malta, anche un Air Silver per l’isola d’Elba.

Dal gestore aeroportuale Sea viene ricordato che i passeggeri a terra vengono assistiti con la riprogrammazione su altri voli.

Lo sciopero a livello nazionale è stato dichiarato per ragioni economiche, per la difesa delle retribuzioni, oltre che per specifiche vertenze che riguardano singoli aeroporti o società.