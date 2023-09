Si schiantano sulla Valganna con la Ferrari

In Ferrari sulla Valganna, strada che in alcuni tratti risulta insidiosa specialmente se affrontata ad alta velocità: è successo che nel trado pomeriggio di domenica un bolide sia finito fuori strada provocando la distruzione del mezzo.

La fuoriserie è andata contro un muro attorno alle 19 di domenica lungo la statale 233 in località Eden. Per cause da accertarsi il conducente di una fuoriserie, con targa Svizzera, ha perso il controllo del veicolo andando andando a impattare contro le barriere di protezione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario.

Nell’auto erano presenti due ragazzi di giovane età, che non risulta siano rimasti feriti nell’impatto.