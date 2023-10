A Castiglione Olona si celebra la festa patronale, nel segno della “chiesa nuova”

Domenica 8 ottobre a Castiglione Olona si celebra la festa patronale, nel giorno in cui ricorre anche l’anniversario della dedicazione della Chiesa parrocchiale, fondata nel 1966 e consacrata nel 1971.

Una celebrazione nel segno della “chiesa nuova”, come spiega l’arciprete di Castiglione Olona don Ambrogio Cortesi: «La Chiesa cattolica ha inaugurato in questi giorni il sinodo dei Vescovi come culmine di un cammino sinodale che ha convocato tutti i cristiani, religiosi e laici, uomini e donne. Anche una comunità locale come quella della Beata Vergine del Rosario inizia quest’anno pastorale in una forma innovativa: non con una tradizionale processione, ma con una grande assemblea parrocchiale. Così come il Sinodo, non vuole essere una sessione parlamentare o una conferenza, ma una riunione cordiale e aperta a tutte le idee colme di futuro per la nostra comunità, che faremo con il metodo innovativo del World Café».

L’appuntamento è fissato per domenica 8 ottobre dalle 15 alle 17.30 nel sottochiesa. «Un’occasione nuova e speciale di incontro – spiegano i responsabili del Consiglio pastorale – dove è possibile confrontarsi, condividere opinioni e proposte ma soprattutto è un’occasione per accogliere, ascoltare ed aprire la comunità parrocchiale a tutti gli interessati a scambiare idee in modo semplice, spontaneo ed informale come si farebbe attorno ad un tavolo a casa, o ad un tavolino del bar davanti ad un buon caffè. Un’opportunità per avvicinarsi ed arricchire con suggerimenti e riflessioni il cammino futuro della nostra comunità».

Domenica 8 ottobre ricorre anche l’anniversario della dedicazione della Chiesa Parrocchiale, cheha ricevuto negli ultimi anni una serie di manutenzioni per completarla, a illuminarla meglio e a renderla più accogliente. In occasione della festa patronale di quest’anno viene messo a disposizione di tutti i parrocchiani e degli interessati un libro intitolato “La “chiesa nuova” di Castiglione Olona”, corredato da un ricco apparato fotografico: «Lo scopo è far conoscere la storia della progettazione della chiesa e della sua realizzazione, riflettere sul significato e sull’importanza della sua architettura e, infine, presentare almeno con una scheda le opere d’arte in essa contenute. – aggiunge don Ambrogio – Il testo è un dono d’amore che viene messo a disposizione della nostra comunità, con la richiesta di un’offerta volontaria ma soprattutto di tanti altri gesti d’amore per la nostra chiesa, che vanno dalla semplice visita alla partecipazione liturgica, dalla preghiera ai tanti servizi necessari».

Le celebrazioni della festa patronale si apriranno domenica 8 ottobre alle 10.30 con la messa solenne, al termine della quale ci sarà un intrattenimento musicale del corpo filarmonico Santa Cecilia.

Nel pomeriggio alle 15 World Café in sottochiesa. Durante il giorno sarà messo a disposizione in anteprima il libro.