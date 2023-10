A Malnate monsignor Delpini e grandi ospiti per l’Incontro diocesano del mondo dello sport

Malnate si prepara a ospitare un grande appuntamento. Lunedì 16 ottobre al palazzetto dello sport di via Gasparotto (ore 20.30) ci sarà l’incontro diocesano del mondo dello sport per l’inizio della nuova stagione sportiva, con l’arcivescovo Mario Delpini e altri grandi ospiti. Sono attesi atleti di altissimo livello che saranno testimonial della serata e verrano svelati nei prossimi giorni. Negli anni scorsi l’evento si è svolto a Meda e Cornaredo, per la prima volta toccherà alla zona pastorale di Varese, che ha scelto la struttura malnatese per la manifestazione.

Punto focale della serata sarà la “Lettera dello sportivo”, una riflessione proposta dall’arcivescovo ai volontari che mettono a disposizione il loro tempo per educare i ragazzi attraverso l’attività fisica. Si parte dall’amicizia e dalla solidarietà, intesi sia come valori evangelici sia olimpici, ragionandone con tanti testimonial del mondo dello sport.

«Un appuntamento immancabile, visto anche la vicinanza geografica di questa edizione – commenta il presidente provinciale del Csi, Diego Peri – Siamo orgogliosi che questo incontro sia fatto per la prima volta al di fuori della provincia di Milano, grazie anche alla nostra collaborazione e alle associazioni sportive malnatesi che si sono messe a disposizione. Sarà un importante momento per tanti nostri dirigenti, per ricaricare le batterie e trovare nuovi stimoli»-

Per l’occasione ripartirà, proprio dal Palazzetto di Malnate, Il tour della Fiaccola “Orasport on fire”, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Si tratta di una vera a propria fiaccolata che passerà in tutti gli oratori ambrosiani per portare i valori della carta olimpica. La fiamma percorrerà tutto il territorio ambrosiano in tre anni coinvolgendo ogni anno due Zone pastorali. E la partenza sarà proprio dalla Zona pastorale II di Varese per passare poi alla Zona pastorale V di Monza. Ogni decanato sarà coinvolto nell’accoglienza con occasionidi incontro, festa, approfondimento dei valori olimpici, testimonianze, proposte di percorsi formativi per ogni fascia d’età e naturalmente giochi sportivi. Non mancheranno momenti di preghiera dedicati che sapranno sfruttare l’opportunità della presenza della fiaccola per dedicare un tempo specifico a mettere al centro i valori dello spirito olimpico che hanno come obiettivo l’educazione alla pace e alla costruzione di un mondo migliore attraverso il rispetto e la comprensione reciproca, lo spirito di amicizia, la solidarietà, il fair-play.

Maggiori informazioni e il modulo di iscrizione all’incontro si trovano a questo link.