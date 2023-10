A Samarate da “nati per leggere” a “nati per la musica”

Il prossimo 21 ottobre il progetto di Samarate “nati per leggere si declinerà in “nati per la musica”

L’evidenza scientifica dimostra che i primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo cognitivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti significativi fino in età adulta. “Nati per la Musica” promuove l’esperienza musicale in famiglia come strumento di relazione, già durante la gravidanza, per uno sviluppo migliore del bambino nelle prime epoche della vita.

La sensibilizzazione si attua grazie agli operatori che si occupano di prima infanzia come educatori, musicisti, pediatri, neonatologi, bibliotecari, pedagogisti, ostetriche ecc.

Il Programma è promosso dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino ed è attivo su tutto il territorio nazionale grazie alle reti regionali di operatori, che coordinano e promuovono diverse iniziative locali per bambini in età prescolare e le loro famiglie. Maggiori approfondimenti al seguente link https://natiperlamusica.org/