A San Macario il “giardino di Valeria” per i bambini, in ricordo della infermiera samaratese

Sabato 4 novembre, alle 15,30 sarà inaugurato, dentro l’area della scuola dell’infanzia di San Macario, “il giardino di Valeria”.

Non è solo un nuovo spazio per i bambini, ma anche un atto di amore.

“Il giardino di Valeria” è il regalo che il marito Mauro, il fratello Gian Franco, con le amiche, i colleghi di lavoro e tanti cittadini samaratesi e non, hanno voluto fare in memoria di Valeria Colombo, concittadina mancata pochi mesi fa dopo una breve malattia.

Così Mauro e Gian Franco ricordano Valeria e raccontano l’iniziativa che è nata in suo ricordo:

Valeria c’era per tutti, nata e cresciuta a San Macario, scelse di diventare infermiera molti anni fa e da allora è stata per molti un riferimento continuo.

Valeria era l’infermiera che se eri ricoverato in ospedale passava per un saluto, per chiederti come stavi, per chiedere se ti servisse qualcosa , per capire se doveva passare a tranquillizzare i tuoi genitori.

Valeria era così, era il sorriso, sempre disponibile per tutti, una persona semplice a cui tutti volevano bene.

La prova ultima è stata il risultato dell’idea di una raccolta fondi per donare qualcosa in sua memoria, qualcosa in modo particolare per San Macario, sua frazione di residenza da sempre.

Tutti ci siamo meravigliati della risposta dei cittadini, che col passare dei giorni hanno aderito sempre più alla raccolta fondi.

Abbiamo raccolto circa 8.000 euro, e così abbiamo voluto rinnovare i giochi esterni della scuola materna di San Macario, tre altalene ed uno scivolo.

“il giardino di Valeria” è il sorriso di Valeria che vogliamo regalare ai bambini di San Macario.

L’auspicio è che questo giardino, questo “sorriso”, possa davvero portare tanta serenità e divertimento a tutti i bambini che lo frequenteranno e a noi tutti che abbiamo voluto bene a Valeria.

L’appuntamento è per sabato 4 novembre ore 15,30 presso la scuola dell’infanzia di San Macario, sarà il modo migliore per ricordare Valeria e ringraziarla per la sua disponibilità quotidiana.

Vi invitiamo a partecipare numerosi , sarà una grande festa.

Mauro e Gian Franco