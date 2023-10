Ad Azzate Betty Colombo legge “In nome della madre” di Erri De Luca per sostenere le cure palliative

Il 15 ottobre alle ore 16 , al Cinema Castellani di Azzate, andrà in scena la pièce teatrale: “Parole. Fragili maneggiare con cura”

Si tratta di letture tratte dal libro “In nome della madre” di Erri De Luca – Interpretate dall’attrice Betty Colombo con Accompagnamento musicale dell‘arpista Greta Bernacchi.

L’iniziativa nasce da un’idea dei familiari di Matteo Roma che hanno voluto condividere con l’Associazione Sulle Ali questo evento culturale aperto a tutti.

La serata sarà dedicata a Matteo e a tutti coloro in cerca di un luogo per prendersi cura di se stessi e degli altri. Un’occasione per ricordarlo e contemporaneamente divulgare alla comunità l’importanza delle Cure Palliative per chi si trova ad affrontare patologie evolutive ad esito fatale.

Nel suo percorso di “fine vita” Matteo è stato seguito e accompagnato dal Servizio di Ospedalizzazione Domiciliare dell’Unità di Cure Palliative Integrate dell’Ospedale di Circolo-ASST Sette Laghi di Varese.

Con ed è proprio con questa imminente iniziativa l’associazione Sulle Ali ODV, insieme alla Famiglia Roma, vogliamo testimoniare l’importanza del lavoro svolto dall’equipe sanitaria continuando a sostenerne l’attività.

L’appuntamento – PAROLE “Fragili maneggiare con cura” – di Domenica 15 ottobre ore 16 Cinema Castellani – Azzate sarà l’occasione per stare insieme e ritornare a organizzare momenti “lievi” a supporto di tematiche importanti…

…Persone che aiutano persone a far conoscere il valore dell’accompagnamento “senza dolore”, per tutelare la qualità della vita sino alla fine come diritto irrinunciabile, nel rispetto dell’unicità di ciascuno.

L’ingresso sarà ad offerta libera e i fondi raccolti in questa occasione saranno destinati all’acquisto di arredi per il reparto Hospice Cure Palliative Integrate ASST Sette Laghi Ospedale di Circolo Varese.

« Approfittiamo di questa comunicazione – afferma in una nota l’associazione Sulle Ali – per ringraziare l’attrice Betty Colombo per il sostegno e vicinanza a Sulle Ali ODV, nel mettere a disposizione la propria professionalità e nel condividere la scelta del testo di Erry De Luca incentrato sull’amore incondizionato, illuminato, privo di egoismi – un amore che si affida, che dona anche se donare è difficile e a volte doloroso, perchè significa lasciare andare e non avere più con sè».

Sulle Ali ODV apre l’invito a chiunque abbia il piacere di sostenere l’iniziativa e qui chiediamo il vostro aiuto in modo che la segnalazione dell’appuntamento al Cinema di Azzate in ricordo di Matteo Roma arrivi a più persone possibili.