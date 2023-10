Adolescenti e sostanze: una serata per genitori ed educatori a Carrozze Hub del Centro Gulliver di Varese

“Il fascino stupefacente dell’adolescenza. Giovani e adulti di fronte alle droghe: ipotesi per un dialogo possibile tra storia immagini, miti e fatti” è il titolo dell’incontro che si terrà lunedì 23 ottobre, con inizio alle ore 21, a “CARROZZE Hub” del Centro Gulliver di Via Albani 91 a Varese, creato e condotto da Edoardo Polidori, docente all’Università “Alma Mater” di Bologna e vice presidente di Forum Droghe.

Sono tante le domande che pongono spesso i genitori di ragazzi adolescenti:

“In casa nessuno ha mai fatto uso di sostanze e lui dovrebbe sapere quanto è pericoloso… allora perché lo fa?”

“Come faccio ad accorgermene?”

“Nel suo gruppo di amici ci sono ragazzi che usano sostanze… mio figlio saprà resistere?”

“Come posso intervenire?”

“Ci ha fatto delle domande sulle sostanze…. Cosa dobbiamo fare?”

“Ci ha chiesto se noi da giovani abbiamo avuto qualche esperienza con le sostanze…. Cosa dobbiamo rispondere?”

«L’argomento è fra i più spinosi ed insidiosi – spiega il Dott. Claudio Tosetto, Responsabile dei SerD di ASST Sette Laghi – spesso non si sa cosa dire e come dirlo ed anche i ragazzi, pur ostentando la sicurezza e padronanza tipiche di questa fase del ciclo vitale, anche su questo tema, sono spesso combattuti fra curiosità, voglia di trasgredire, sperimentazione e tanta tanta paura».

La serata rivolta a genitori ed educatori in generale apre il Seminario “HIGHLIGHTS DIPENDENZE 2.0: FRA PASSATO E FUTURO”, organizzato dal Servizio di Prevenzione e Cura delle Dipendenze (SER.D.) della ASST Sette Laghi di Varese nei giorni 24 e 25 ottobre, sempre nella struttura del Centro Gulliver “CARROZZE Hub” per fare il punto su “nuove dipendenze e nuovi dipendenti”.

La prima giornata sarà dedicata alle “Prospettive terapeutiche delle dipendenze in contesti di cura multidisciplinari” mentre la seconda giornata alle “Nuove geografie delle dipendenze patologiche”.

Lunedì 23, si rifletterà sulla consapevolezza che iI mondo degli adolescenti è da sempre percorso da un forte desiderio di autonomia e differenziazione rispetto al mondo degli adulti. Il consumo di sostanze, legali e illegali, accompagna molti giovani in questa situazione e questo viene vissuto dai giovani con leggerezza incosciente, esattamente speculare alla gravità irrazionale con cui i loro genitori vivono questa situazione. Stabilire un dialogo tra queste posizioni estreme diventa possibile solo se si rimuovono paure e si introduce uno spazio di ragionamento e consapevolezza, in cui adulti e giovani si sforzino di trovare, nella relazione, le giuste distanze.

Questo tema verrà sviluppato in un monologo che prova a declinare il tema “droga” come qualcosa che ha sicuramente una variante “patologica” (la tossicodipendenza), ma ridurre il tutto a questo aspetto non ci consente di vedere il fenomeno del consumo di sostanze che attraversa “la normalità” di tanti giovani.

Il tutto viene sviluppato con ampi riferimenti al cinema, alla musica, all’arte come alla letteratura, in un intreccio di aneddoti personali e dati scientifici per provare a ragionare su come sviluppare una cultura su questi temi potrebbe essere una forma di prevenzione che sa raccogliere la complessità della società contemporanea.