“Al posto giusto” di Marina De Juli al Palazzo Estense di Varese

“Al Posto Giusto” di e con Marina De Juli è liberamente ispirato al testo “Storia di Antenna”, pubblicato nella raccolta “Poesie di pace”, di Mario Lodi, pedagogista di fama. Il linguaggio scelto è in rima con musiche e canzoni.

La protagonista è un’antenna, sì, proprio un’antenna della televisione, una delle tante che vediamo sopra i tetti e alle quali non pensiamo mai, tranne quando si guastano o quando le vediamo, a fine estate, zeppe di stormi d’uccelli pronti a partire.

Da questa sua posizione privilegiata, Antenna ci osserva, ci parla della televisione come mezzo spesso usato, anzi abusato non tanto per avere informazione o diletto, ma come sottofondo alla nostra solitudine o addirittura come falso conciliatore del sonno. Ci guarda mentre, senza quasi rendercene contro, divoriamo le cose senza consumarle, nella frenetica volontà di sostituirle con qualcosa di nuovo, di tecnologicamente più avanzato.

Si consiglia la prenotazione al numero 347 8116559

verbamanentprogetti@gmail.com