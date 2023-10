Alla Spica di Castiglione Olona due certificazioni ambientali per festeggiare settant’anni di storia

Spica Srl di Castiglione Olona, attiva nel settore plastico, spegne 70 candeline festeggiando l’ottenimento di due certificazioni di sostenibilità: EcoVadis 2023 e ISO 14001.

Spica è una realtà di 60mila metri quadrati, nata nel 1953, che opera nella produzione di lastre e film di Pvc anche con materiale 100% riciclato, destinati alla creazione delle carte. Da quelle di credito e fedeltà a quelle da gioco, fino ai biglietti da visita e alle smart cards, per aziende-clienti attive nell’aerospazio, nei sistemi di sicurezza ma anche nei servizi di stampa di banconote. Con un fatturato che per il 95% è frutto di export e un parco clienti fatto di colossi come Thales, Idemia e Giesecke+Devrient, Spica è presente in tutti i principali mercati del mondo, esportando anche in Paesi come la Nuova Zelanda e del Sud America.

Quello che celebra l’azienda, arrivata al suo settantesimo anno di attività, è un anniversario che coincide con il coronamento di un percorso verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa, premiato con due certificazioni. Da un lato, la medaglia d’oro di EcoVadis 2023, uno dei fornitori di valutazione più riconosciuti a livello internazionale, per aumentare l’impatto positivo dell’azienda sull’ambiente, sulle persone e sulla società. Dall’altro, la certificazione ISO 14001 che l’impresa di Castiglione Olona ha ottenuto dall’IIP, l’Istituto Italiano dei Plastici, per il sistema di gestione ambientale volto alla protezione dell’ambiente, alla prevenzione dell’inquinamento, nonché alla riduzione del consumo di energia e di risorse.

Due certificazioni per festeggiare

Per quanto riguarda la certificazione di EcoVadis che valuta le performance sostenibili delle aziende assegnando un punteggio da 0 a 100, nel 2022, Spica aveva già ottenuto la medaglia d’argento, ma nel 2023 ha migliorato il proprio punteggio passando da 64/100 a 71/100 e conquistando, così, la medaglia d’oro.

Un risultato, questo, che ha posizionato l’azienda all’interno del 3% di imprese, valutate da EcoVadis, ad aver conseguito i punteggi più elevati nel suo settore di appartenenza, ovvero quello della “Fabbricazione di articoli in materie plastiche”. Il punteggio complessivo è stato ottenuto grazie all’impegno di Spica sul fronte della sostenibilità nelle categorie: “Ambiente”, in cui Spica si trova tra il 14% di quelle aziende valutate come migliori da EcoVadis; “Pratiche Lavorative e Diritti Umani” (10%); “Acquisti Sostenibili” (3%); “Etica”, in cui l’azienda di Castiglione Olona rientra in una vera e propria élite di imprese, inserendosi nella fascia più alta del rating internazionale e più precisamente nel solo 1% di quelle realtà produttive valutate come migliori in questa categoria.

I traguardi e il futuro

L’Amministratore unico di Spica, Massimo Francalanci

Come sottolinea l’Amministratore unico di Spica, Massimo Francalanci, “i riconoscimenti ottenuti, sia la medaglia d’oro EcoVadis sia la ISO 14001, rappresentano, non solo la conferma degli sforzi della nostra impresa, ma anche uno sprone a perseguire, con sempre più determinazione, quegli obiettivi di sostenibilità in cui crediamo fortemente e che ci rendono orgogliosi del nostro lavoro e impegno. Ogni traguardo raggiunto è per noi un nuovo punto da cui ripartire per fare sempre meglio. Non si tratta solo di meri certificati ma di due ottimi risultati ottenuti grazie al contributo di tutte le oltre 160 persone che compongono la nostra organizzazione e che credono nei valori alla base della nostra azienda: la salute lavorativa, la sicurezza e la tutela dell’ambiente. Il nostro scopo è quello di creare valore per la nostra impresa, per i nostri collaboratori e per tutta la comunità”.