Da Roberto Bolle ad Arrigo Sacchi: alle Ville Ponti va in scena Campionissimi

Da miti del nuoto italiano come Novella Calligaris a ciclisti campioni mondiali come Gianni Bugno e Beppe Saronni, da campioni della Grande Ignis come Dino Meneghin, Marino Zanatta, Toto Bulgheroni e Manuel Raga a schermidore da record per medaglie d’oro come Valentina Vezzali, da saltatrici in alto che hanno fatto la storia dell’atletica italiana come Sara Simeoni ad allenatori leggendari come Dan Peterson e Arrigo Sacchi: un parterre dove, come ha ricordato la presentatrice Lorena Bianchetti, che ha condotto l’evento con maestria insieme a Pier Bergonzi, “qui ci sono almeno venti medaglie d’oro”.

Galleria fotografica A Ville Ponti Campionissimi 2023 4 di 39

Questo è il “succo” di I Campionissimi, l’incontro – che ha i connotati di un vero e proprio spettacolo dalla regia complessa, a cura di Marco Caronna, per cui qualcuno ha invocato anche una versione televisiva – che riunisce insieme in un colpo solo tante star dello sport in Italia e non solo e che si tiene da 6 anni a Varese grazie all’instancabile regia di Alfredo e Lella Ambrosetti, che da anni si adoperano per riunire queste eccellenze a favore di un pubblico rigorosamente a inviti, che ogni volta riempie la sala Napoleonica delle Ville Ponti.

Un evento che ultimamente ha coinvolto sempre di più anche moltissimi “campionissimi” che appartengono ad altri mondi: come Luca Parmitano, il primo astronauta italiano ad effettuare un’attività

extraveicolare con 6 ore e 7 minuti di “passeggiata spaziale”, che ha aperto l’incontro in collegamento con Houston, dove ora vive e lavora. O come la cantante internazionale Noa, in collegamento da Israele, che oltre a dare un assaggio della sua splendida voce, si è spesa per la pace nel suo martoriato paese: “Siamo in una situazione tremenda, dove 1500 persone sono state barbaramente uccise e 300 sono ancora ora tenute come ostaggi. Siamo in guerra, ma è fondamentale non colpire innocenti, e nello stesso tempo lavorare per la pace – ha detto Noa, racontando la situazione difficilissima in cui stanno tutti gli abitanti di quelle terre – Salvaguardare gli innocenti di tutte le comunità che vivono qui è una priorità perché qui, nel quotidiano, le diverse comunità sono assolutamente pacifiche, e dobbiamo tornare a continuare a vivere in pace».

Sul palco della Villa Napoleonica sono salite anche due stelle italiane nel mondo come Beatrice Venezi, direttore d’orchestra di fama internazionale, ma soprattutto la leggenda della danza Roberto Bolle, l’etoile che tutto il mondo ci invidia, e che ha raccolto l’eredità di Nureyev e Barishnikov, che ha recentemente messo in campo un evento straordinario, che ha coinvolto 2300 giovani ballerini di danza classica, provenienti da tutta Italia, in una “lezione” tenuta da lui in piazza Duomo.

Durante l’incontro è nato anche un nuovo premio, dedicato a chi ha saputo eccellere nell’’innovazione: Il Premio Fosbury, dedicato a un atleta che è famoso non più che per i suoi risultati (ha vinto una sola medaglia, e poi si è ritirato), ma per avere dato il nome a un nuovo modo di saltare: Dick Fosbury. E a ritirare la prima edizione non poteva che essere Sara Simeoni, che ha regalato all’Italia un oro olimpico proprio sperimentando quella nuova tecnica. Una storia raccontata con la solita capacità di stregare il pubblico di Federico Buffa.

Tra i campionissimi, non potevano mancare dei grandi sportivi che lottano non solo tra loro ma anche con la loro disabilità: tra i grandi, Daniele Cassioli, che ha presentato alcuni rappresentanti delle giovani generazioni, mentre Lella Ambrosetti ha introdotto Special Olympics, gare internazionali dedicate a chi ha disabilità intellettive di cui è ambasciatrice italiana.

TUTTI I CAMPIONISSIMI SUL PALCO DELLE VILLE PONTI

● Roberto Bolle étoile di danza di fama mondiale

● Federico Buffa attore, scrittore, giornalista e telecronista sportivo

● Pietrangelo Buttafuoco una delle menti più brillanti del nostro Paese, giornalista, scrittore e nominato da pochi giorni Presidente della Fondazione Biennale di Venezia.

● Giulio Maira il più grande Neurochirurgo del nostro Paese e non solo. Autore di oltre 18.000 interventi al cervello. “Fondatore e Presidente della Fondazione Atena Onlus” di Roma nata per promuovere la Ricerca Scientifica.

● Giovanni Malagò Presidente del CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

● Noa cantante israeliana considerata dalla maggioranza degli esperti la più straordinaria cantante di questa epoca, interprete della colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni, film vincitore di tre Premi Oscar di cui uno per la colonna sonora.

● Gil Dor chitarrista di fama internazionale che accompagna Noa.

● Luca Parmitano astronauta, primo italiano ad effettuare un’attività extraveicolare con 6 ore e 7 minuti di passeggiata spaziale. È il primo italiano (e il terzo europeo) al comando della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) durante la Expedition 61.

● Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra (anzi Lei vuole farsi chiamare direttore) famosa nel mondo.

ATLETICA

● Alessandro Andrei: pesista, vincitore della medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Los Angeles 1984. Ha conseguito inoltre l’argento ai mondiali di Roma del 1987 e il bronzo agli europei al coperto del 1984.

● Pietro Arese mezzofondista e siepista, detentore della seconda prestazione italiana di sempre nei 1500 metri piani con il tempo di 3’33″11, stabilito in occasione dei campionati mondiali di Budapest.

● Livio Berruti: campione olimpico dei 200 metri piani ai Giochi di Roma 1960.

● Alberto Cova: campione olimpico dei 10.000 metri ai Giochi di Los Angeles 1984. Campione mondiale a Helsinki 1983 e campione europeo ad Atene 1982. È stato inoltre il primatista italiano dei 5.000 metri dal 1982 al 1990.

● Gabriella Dorio: mezzofondista, campionessa olimpica dei 1500 metri piani a Los Angeles 1984. Detiene i record nazionali degli 800 metri piani, dei 1000 metri piani, dei 1500 metri piani e del miglio (delle ultime due specialità anche indoor).

● Filippo Tortu: campione olimpico come ultimo staffettista della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020. Primo italiano capace di scendere sotto i 10 secondi sui 100 metri piani, quindi record italiano (terzo atleta bianco a riuscire nell’impresa).

● Sara Simeoni: medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Mosca 1980. Medaglia d’argento ai giochi olimpici nel 1976 e nel 1984. È stata primatista mondiale del salto in alto con la misura di 2,01 m stabilita due volte nel 1978, anno in cui vinse il campionato europeo.

BASKET

● Toto Bulgheroni: (IGNIS) vince 3 Campionati Italiani, 1 Coppa dei Campioni, 2 Coppa Italia e 1 Coppa Intercontinentale.

● Massimo Lucarelli: due volte campione italiano con la squadra IGNIS

● Dino Meneghin: (IGNIS, Olimpia Milano) Nel giudizio di tutti il più grande giocatore di basket nella storia italiana del nostro Paese. Ha vinto 7 coppe dei campioni con la IGNIS, molte delle quali in finale battendo la fortissima squadra russa dell’Armata Rossa

● Aldo Ossola: (IGNIS) Soprannominato “von Karajan” per la sua capacità di dirigere il gioco della squadra ha vinto 7 Campionati italiani, 5 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 4 Coppe Italia e 1 Coppa delle Coppe.

● Daniel Peterson: allenatore di pallacanestro statunitense, membro dell’Italian Basket Hall of Fame.

● Manuel Raga: (IGNIS) soprannominato il messicano volante, con la squadra varesina ha vinto 3 titoli italiani e 3 coppe dei campioni.

● Bogdan Tanjevic: allenatore di pallacanestro a livello internazionale di prestigio

● Paolo Vittori: (IGNIS) Sei volte campione d’Italia e due volte miglior marcatore della massima serie, dal 2006 fa parte della Italia Basket Hall of Fame.

● Marino Zanatta: (IGNIS) vince 4 Campionati Italiani, 4 coppe dei Campioni, 1 Coppa Italia e 1 Coppa Intercontinentale

CANOA

● Antonio Rossi 5 medaglie olimpiche: un bronzo nel K2 500 m a Barcellona 1992, un oro individuale nel K1 500 m e un oro nel K2 1000 m alle Olimpiadi di Atlanta del 1996. Sempre nel K2 1000 m un oro alle Olimpiadi di Sydney 2000 e un argento alle Olimpiadi di Atene 2004. Sempre dalla stessa specialità (K2 1000 m) tre medaglie d’oro ai campionati del mondo 1995, 1997 e 1998 e due d’argento 1993 e 1994. Il più straordinario campione medagliato del nostro Paese.

CALCIO

● Massimo Ambrosini: centrocampista, campione d’Europa nel 2003 e nel 2007 e vincitore di 4 scudetti nel Milan. Con la nazionale italiana è stato vicecampione d’Europa nel 2000.

● Beppe Dossena dirigente sportivo, allenatore ed ex calciatore nel ruolo di centrocampista, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982.

● Arrigo Sacchi allenatore, dirigente sportivo e inventore del gioco totale. è stato commissario tecnico della nazionale italiana vicecampione del mondo a USA 94

CICLISMO

● Gianni Bugno, due volte Campione del Mondo su strada nel 1991 e nel 1992. 9 vittorie di tappa al Giro d’Italia, nonché il successo finale nel 1990, 4 tappe al Tour de France e 2 alla Vuelta di España; una Milano-Sanremo, un Giro delle Fiandre, una Milano-Torino e un Giro dell’Emilia.

● Giuseppe Fezzardi: ha vinto la Tre Valli Varesine del 1962, il Tour de Suisse 1963, una tappa del Tour de France 1965 e il Giro del Ticino nel 1966.

● Francesco Moser: ha vinto un Giro d’Italia e diverse classiche, tra cui tre Parigi- Roubaix, due Giri di Lombardia, una Freccia Vallone, una Gand-Wevelgem e una Milano-Sanremo, oltre ad un campionato del mondo su strada ed uno su pista nell’inseguimento individuale. Con 273 vittorie su strada da professionista

risulta a tutt’oggi il ciclista italiano con il maggior numero di successi.

● Beppe Saronni: vincitore di due Giri d’Italia, una Milano-Sanremo, un Giro di Lombardia, una Freccia Vallone e un campionato del mondo su strada, per un totale di 193 vittorie, che lo rendono il secondo ciclista italiano più vincente. Dal 2005 è dirigente della UAE Team Emirates.

NUOTO

● Novella Calligaris: Presidente degli Azzurri di Italia, è stata la prima degli atleti italiani a vincere una medaglia olimpica nel nuoto e a stabilire un primato mondiale negli 800 m stile libero. Ha vinto alle Olimpiadi di Monaco (1972) la medaglia d’argento negli 800 m stile libero e quella di bronzo nei 400 m misti; campionessa e primatista mondiale (Belgrado, 1973) degli 800 m stile libero

● Francesco Lazzari: giovane promessa, bronzo agli Europei Juniores nella 4×100 stile

● Nicolò Martinenghi: campione d’Europa nei 50 e nei 100m rana in vasca lunga a Roma 2022, nei 100m rana in vasca corta a Kazan 2021 e campione del mondo nei 100m rana in vasca lunga a Budapest 2022. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 medaglia di bronzo nei 100 rana e nella 4×100 metri misti.

(VIDEOMESSAGGIO)

PALLAVOLO

● Pasquale Gravina pallavolista fuoriclasse, membro in Italia della cosiddetta Generazione di fenomeni. Vincitore delle medaglie d’argento olimpiche Atlanta 1996 e Sidney 2000.

● Lucy Urgelles campionessa di pallavolo con la sua nazionale cubana, moglie di Manuel Raga

SCI

● Deborah Compagnoni: sciatrice alpina prima atleta ad aver vinto una medaglia d’oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali nella storia dello sci alpino. È stata tra le più vittoriose sciatrici alpine italiane: nel suo palmarès figurano tra l’altro 16 vittorie in Coppa del Mondo, 3 medaglie d’oro olimpiche e 3 medaglie d’oro iridate. Ha conquistato anche una Coppa del Mondo di slalom gigante.

● Manuela Di Centa: campionessa olimpica ai XVII Giochi olimpici invernali di Lillehammer 1994 (quando vinse una medaglia in ognuna delle gare di sci di fondo in programma) È anche alpinista, prima donna italiana a raggiungere la cima dell’Everest.

● Beatrice Sola: ha ottenuto il suo primo podio in Coppa Europa piazzandosi seconda a Pozza di Fassa, terminando al secondo posto nella specialità, prima delle italiane. Con questi risultati entra a far parte della squadra nazionale A, guadagnandosi la possibilità di partecipare alla prossima Coppa del Mondo

2023-2024. Due bronzi, in combinata e in slalom speciale, ai Mondiali Juniores 2023 di St. Anton che le hanno valso la convocazione ai Mondiali di sci alpino a Meribèl, Francia, dove ha potuto confrontarsi con le migliori sciatrici del momento.

SCHERMA

● Valentina Vezzali: schermitrice famosa nel mondo, atleta che ha vinto più medaglie d’oro in Italia.

● Alice Volpi: giovane fuoriclasse, specialista del fioretto. Nel 2021 alle Olimpiadi di Tokyo ha vinto la medaglia di bronzo a squadre, agli Europei di Antalya il bronzo individuale e l’oro a squadre e ai Mondiali del Cairo l’oro a squadre. Nel 2023 agli Europei di Plovdiv ha conquistato il bronzo individuale e ai Mondiali di Milano l’oro individuale e a squadre.

ATLETI DI SPECIAL OLYMPICS:

Special Olympics è un’organizzazione internazionale fondata da Eunice Kennedy (sorella di John Fitzgerald Kennedy) e presieduta oggi dal figlio di Eunice Kennedy e Sherman Shriver, Tim Shriver. Organizzazione presente in 70 paesi del mondo che utilizza lo sport come mezzo per far emergere il talento di persone con disabilità intellettiva, favorendone il rispetto e l’inserimento nel tessuto sociale. Lella Ambrosetti Conte è

membro del board internazionale.

● Andrea Tomasoni, danza sportiva

● Stefano Brevi, danza sportiva

● Stefano Codega, tennista, corridore e pallavolista

● Martina Confalonieri, pallavolo unificata femminile

● Davide Della Libera, pallavolo unificata maschile mista

● Barbara Gandini, nuotatrice

ATLETI PARALIMPICI:

● Alberto Amodeo, appassionato di nuoto sin da piccolo stabilisce il primo record sui 100m Stile libero, nel 2017 ai Campionati Italiani di Società. A Tokyo 2020 conquista la medaglia d’argento nei 400 stile libero. Nei Campionati mondiali a Manchester 2023 vince l’oro nei 400 stile libero, 100 farfalla.; 2022 Funchal

(POR), 1° 400 stile libero, 2° 100 farfalla Campionati Europei 2021 Europei di Funchal (POR), 2° 400 stile libero S8,3° 100 stile libero

● Daniele Cassioli sciatore nautico e dirigente sportivo, cieco dalla nascita. Ha conquistato 25 titoli mondiali, 27 titoli europei e 41 titoli italiani.