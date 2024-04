Maggio arriva tra pioggia e nuvole

Temperature massime in aumento, ma per le giornate di pieno sole si dovrà ancora attendere. Colpa della profonda “saccatura“ che si estende sull’Europa occidentale e richiama correnti umide e miti dal Mediterraneo.

È ancora un meteo in chiaroscuro quello che ci aspetta per i prssimi giorni, con qualche timido segnale di rialzo delle temperature e la pioggia in agguato sui cieli della Lombardia. (foto Mauro Montalbetti su “Oggi nel Varesotto“)

Secondo il Centro geofisico prealpino lunedì giornata abbastanza soleggiata salvo nuvolosità irregolare su Piemonte e Lombardia occidentale dove non è esclusa qualche rara goccia. Temperature massime in aumento.

Martedì fino al primo pomeriggio ancora in buona parte soleggiato all’est. Mite. Più nuvole sul Piemonte che si estenderanno via via anche al resto della regione e porteranno alcune piogge in serata e nella notte.

Per mercoledì e giovedì (1 e 2 maggio) giornate grigie e a tratti piovose su tutta la regione. Neve oltre 2200m. Non sono esclusi locali rovesci o brevi temporali.