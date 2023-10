Da San Vittore a Villa Mylius: Varese festeggia la Giornata della Meraviglia

Sabato 14 ottobre a Varese torna l’evento La Giornata della Meraviglia, la terza edizione della manifestazione ideata da Marco Rodari, in arte Claun Il Pimpa, a sostegno dei bambini che vivono in zone di guerra. Durante tutta la giornata in piazza San Vittore e nel parco di Villa Mylius ci saranno tantissime attività rivolte ai bambini e alle famiglie, con l’intento di portare stupore, creatività e un messaggio di pace.

«Un momento dedicato ai più piccoli e alle famiglie – dice l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – l’amministrazione è sempre al fianco di iniziative come questa e in particolare alle attività che mette in campo Marco Rodari, che di recente ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella per la sua attività a sostegno dei bambini vittime dalla guerra».

In piazza San Vittore saranno presenti diverse associazioni della città, capitanate da 23&20, che svolgeranno iniziative dedicate a bambini e famiglie: Roberto Benotti, in arte Robi Hood; Speedy Creativa; Varese in Maglia; Beauty Lab Kids; Ama-Un sorriso per l’Affido; Amnesty International Varese e poi il Ludobus, Hagrid e La Tonks per le foto sul sidecar e le Danze dal Mondo con la compagnia Entni Danza.

A Villa Mylius dalle 10:30 alle 17:00 per la Giornata della Meraviglia ci saranno poi le associazioni CuoriEroi, la Casa del giocattolo solidale e i Millepiedi, con tanti laboratori, attività e giochi per i bambini di tutte le età.

«Tutti i bambini hanno diritto a vivere il dono della meraviglia – spiega Marco Rodari – cosi da poter esprimere la propria fantasia, la propria creatività e provare ad unire il mondo».

In piazza San Vittore sono previsti diversi laboratori: dalle 10:00 alle 17:00 i laboratori e giochi, con il supporto dei gruppi Preado e Ado della comunità Pastorale Santi Gottardo e Giovanni Paolo II; alle 11:00 esibizione di Danze dal Mondo con Etni Danza; dalle 15:00 Truccabimbi; dalle 15:30 le foto in Sidecar con Hagrid e la Tonks; alle 17:00 conclusione con le bolle di sapone.

«Un momento di gioia ed unione per un unico scopo di meraviglia e pace, che ci accomuna nel volontariato attivo – dichiara Sonia Milani, presidente di 23&20 -perché è questo il vero Dono prezioso, che dobbiamo valorizzare con ogni forma di attività culturale, ludica e ricreativa. Esserci, in piazza, sabato, sottolinea la volontà di ribadire che le associazioni, i civili e tutti coloro che desiderano davvero dare un valore alla pace lo fanno attraverso l’educazione di bambini e ragazzi a porre la dovuta attenzione a questo tema, che non è mai scontato, né va ritenuto tale».

In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a domenica 22 Ottobre.