Varese si organizza per accogliere un altro boom di visitatori a Natale

Tra l’8 dicembre del 2022 e l’8 gennaio 2023 sono transitate dal centro di Varese circa un milione e mezzo di persone: una grande quantità di persone, il cui numero era stato definito da una analisi Confcommercio Varese – Vodafone Analytics elaborata da Liuc, che l’anno scorso ha quasi spiazzato la città.

Quest’anno però comune e operatori del commercio vogliono farsi trovare preparati e cosi l’associazione InVarese, che rappresenta il Distretto del Commercio cittadino ed è costituita dal Comune di Varese e dalle associazioni di categoria del commercio, organizza quest’anno per il periodo natalizio: una serie di iniziative rivolte ai commercianti e pubblici esercizi della città con la finalità di favorire una loro valorizzazione e promozione nel periodo prenatalizio.

«Si tratta di tre proposte che rivolgiamo al tessuto commerciale varesino con l’obiettivo di mettere a sistema il periodo natalizio – Spiega Ivana Perusin, vicesindaco del Comune di Varese – Abbiamo pensato dunque ad alcune iniziative per promuovere al meglio sia la nostra città che le sue attività commerciali. Un’altra azione invece riguarda il sostegno economico del Distretto per chi vorrà organizzare attività durante il Natale. Insomma l’idea è quella di fare lavoro di squadra durante uno dei periodi più importanti sia per il turismo che per il commercio locale».

DAL REGALO PER CHI VISITA AI GIARDINI AL VISUAL COACH PER LE VETRINE DI NATALE, AGLI INCENTIVI PER GLI SPETTACOLI DI STRADA: TUTTE LE INIZIATIVE DI MARKETING

Innanzitutto, l’associazione ha pensato ai tanti visitatori delle luci dei Giardini Estensi: è dedicata infatti a loro “Visita VARESE …e hai vinto!”, iniziativa di marketing territoriale che prevede, nei weekend del mese di dicembre, la distribuzione ai visitatori che entreranno ai Giardini Estensi per ammirare la nuova scenografia natalizia delle “gift cards” ognuna delle quali contiene l’indicazione di un piccolo omaggio/gadget (a carico del Distretto) che negozi e pubblici esercizi aderenti metteranno a disposizione per il ritiro presso il loro punto vendita. Un modo per portare i visitatori anche ” a spasso per Varese” alla ricerca del loro regalo, e alla scoperta delle vetrine del centro.

Vetrine che un’altra iniziativa dell’associazione aiuterà ad essere ancora più belle del solito, con l’iniziativa denominata “Un esperto in negozio a costo zero” che consiste nel mettere a disposizione dei referenti aziendali un “visual coach“, cioè una figura professionale esperta in Visual Merchandising in grado di consigliare, supportare e aiutare le aziende a creare esperienze di acquisto coinvolgenti e stimolanti per i loro clienti, attraverso la disposizione dei prodotti e l’uso strategico dei materiali visivi nelle vetrine. La sessione, che organizzata su appuntamento nel mese di novembre presso il punto vendita, sarà di circa un’ora e mezza, è gratuita per i negozianti e svincolata da ogni tipo di impegno successivo: una “chiaccherata d’ispirazione” di cui vedremo gli effetti a dicembre.

Ma se il commerciante vuole fare qualcosa di più, e magari organizzare concertini, artisti di strada, esposizioni e mostre, allestimenti ed illuminazioni a tema natalizio, filodiffusione o altro, il distretto propone pure di “dividersi la spesa” un Bando per l‘assegnazione di contributi agli operatori commerciali che propongono la realizzazione di iniziative a tema natalizio di interesse collettivo, cioè per rendere maggiormente attrattivo il comparto o la via in cui sono ubicati, nel periodo da fine novembre al 6 gennaio 2024. Il contributo sarà pari al 50% delle spese documentate con limiti massimi commisurati all’importo complessivo di quanto sostenuto.

Gli operatori commerciali dell’area del Distretto interessati all’adesione ad una o più delle iniziative sopra descritte potranno scrivere per maggiori informazioni a associazioneinvareseduc@gmail.com entro il 7 novembre 2023.