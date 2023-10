Due 25enni milanesi con “Arricciare il naso” vincono il concorso Videomaling del Premio Chiara

Quest’anno il concorso di Videomaking del Premio Chiara si è rivelato quantitativamente e soprattutto qualitativamente di buon livello – dice il presidente della giuria, Domenico Lucchini – tanto da indurre la giuria, oltre a individuare il primo premio e la menzione come da regolamento, a segnalare altre due opere particolarmente meritevoli. I film presentati in questi anni (un lustro), hanno comunque illustrato un interessante spaccato, direi inedito dato il formato di cortometraggio al cospetto dei più illustri lungometraggi ispiratisi a Chiara, del versatile e sempre fervido mondo dello scrittore luinese, restituendone con dignità, e spesso fedelmente, il suo ricco immaginario».

La giuria, presieduta da Domenico Lucchini direttore emerito Cisa Locarno, e composta da Gianmarco Gaspari docente di letteratura italiana Università dell’Insubria, Giorgio E.S. Ghisolfi regista e docente, Matteo Inzaghi direttore Rete 55, Bernardino Marinoni giornalista e cultore di Piero Chiara, Antonio Mariotti critico cinematografico Corriere del Ticino, Marina Spada regista, sceneggiatrice, docente Scuola Luchino Visconti Milano, ha così decretato: vince l’edizione 2023 di filmmaking del Premio Chiara “Arricciare il naso” di Alberto Dorsi, Cernusco sul Naviglio (MI) 1998, e Davide Tagliabue, Milano 1998.

LA MOTIVAZIONE

Tratto dal racconto Ti sento Giuditta – 9’55’’ Vi è una buona drammaturgia, ben sorretta dai due attori principali. Le licenze prese rispetto al racconto di Chiara danno un valore aggiunto al film e lo attualizzano. Buono anche il ritmo che tiene desta l’attenzione dello spettatore.

MENZIONE

“La mano di Dio” di Massimo Ghiardo, Ponderano (BI) 1984, e Dino Maucci, Piacenza 1974 Tratto dall’omonimo racconto – 6’06’’. Film curioso e coraggioso, ben filmato, ben montato, abile nella direzione degli attori. Anche la parte fittizia, forse un po’ caricaturale, fa avanzare la narrazione e le dà senso.

SEGNALATI

Nel quadro di una buona qualità delle opere pervenute, la giuria ha ritenuto opportuno segnalare due cortometraggi meritevoli, per evidenziare la qualità della vocazione dei registi, incoraggiandoli a proseguire su questa strada. “La spagnola” di Tommaso Bellinzaghi, Cirimido (CO) 2002 Tratto dall’omonimo racconto – 6’. “Era d’inverno” di Veronica Orrù, Milano 1995 Tratto dall’omonimo racconto – 4’30’’

Motivazione per entrambi: alla capacità poetica di entrambi nel far emergere, attraverso le figure sbiadite di due ragazzi, una memoria e suggestive atmosfere evocate da due bei testi. Il primo pronunciato in voice off dal protagonista diventato adulto, il secondo tramite le frasi in sovraimpressione, frammenti dell’avvincente racconto omonimo.