Festa della polenta: la domenica perfetta vi aspetta a Barasso

Il pranzo della domenica è un’occasione speciale per riunire famiglia e amici attorno a un tavolo imbandito di delizie culinarie. Per un’esperienza autentica e appagante, niente batte un pranzo a base di polenta (clicca qui per scaricare la locandina – festa della polenta).

Domenica 5 novembre appuntamento a Barasso, al ristorante Colonia Rossi, a partire dalle ore 12.15. Per l’occasione, è stato pensato un menù speciale con formaggi locali e affettati, bis di polenta a scelta tra formaggi, seppioline in umido con piselli, funghi porcini, spezzatino di selvaggina, costine di maiale in umido. Come dessert una soffice torta di polenta, il tutto accompagnato da acqua, vino rosso, caffè, e digestivi.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, CLICCA QUI oppure via mail (prenotazioni@coloniarossi.it) o telefono (03321543011)

Info utili

La Colonia Rossi si trova a Barasso in via al Piano 3. La struttura è dotata di 3 parcheggi, uno all’interno della struttura stessa (park 3) e due (park 1 e park 2) posti nelle immediate vicinanze.

CONTATTI

Colonia Rossi

via al piano, 3, Barasso (VA)

T: 0332.1543011

Sito