Gallarate, incidente in via Assisi. Ferito un giovane, interviene l’elisoccorso

Incidente stradale poco dopo le 7 di questa mattina (martedì 18 ottobre) a Gallarate in via Assisi, strada che conduce in direzione di Besnate all’altezza dell’incrocio con via Marmolada.

A scontrarsi sono stati una moto e un escavatore: secondo le prime informazioni un ragazzo di 18 anni (presumibilmente a bordo del motociclo) è rimasto ferito in modo grave. (foto dal gruppo FB “Gallarate è…”)

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica ma anche l’elicottero proveniente da Bergamo e un mezzo dei vigili del Fuoco. Il ferito è quindi stato elitrasportato all’ospedale San Gerardo di Monza per il ricovero.