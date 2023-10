Glocal è sempre più giovane: da BlogLab ai film gratuiti per le scuole, con una nota di Hip Hop

Glocal, il festival del giornalismo digitale che si svolge a Varese, compie 12 anni, ma invece di invecchiare… ringiovanisce.

Quest’anno, oltre alle novità che arricchiscono il festival con nuove proposte, una particolare attenzione è rivolta ai giovani e alle scuole.

Le scuole al cinema

La prima proposta è contenuta nel programma di Glocal DOC, il nuovissimo festival del documentario che si svolgerà a Varese dal 4 al 9 novembre. Un’iniziativa dedicata ai documentari che raccontano storie locali che diventano globali, che dedica alle scuole cinque proiezioni gratuite al mattino al Cinema Nuovo di Varese, al Miv di Varese e alla Liuc di Castellanza.

Proiezioni dedicate alle scuole superiori della provincia di Varese, che affrontano temi di grande attualità e interesse per i ragazzi: dalle tematiche ambientali alla scoperta del territorio e del suo valore anche per le generazioni future, fino ai cambiamenti sociali indotti dalla pandemia. Su quest’ultimo tema, di grande interesse il documentario “2020”, realizzato da un docente dell’Isis Valceresio di Bisuschio con il coinvolgimento di alcuni alunni.

Qui potete trovare il programma completo con la mail per la prenotazione per le classi interessate.

Tutti giornalisti con BlogLab

La seconda proposta per i giovani è una delle “colonne” del festival. Torna infatti BlogLab, il laboratorio di giornalismo che da sempre accompagna il Festival Glocal a Varese. Da giovedì 9 a sabato 11 novembre gli studenti si divideranno in redazioni e si sfideranno a colpi di notizie da trovare, di storie da raccontare, di foto da scattare, di video da produrre e di materiali da divulgare sui social.

Una sfida appassionante che ogni anno coinvolge le scuole della provincia, con la partecipazione di decine di ragazzi. Il lavoro delle redazioni potrà contare sul supporto costante dei giornalisti di VareseNews, degli esperti di Hagam e dello staff del Festival e prevede un incontro di formazione ad hoc per imparare alcuni trucchi del mestiere. E anche quest’anno non mancheranno premi per i più bravi e curiosi tra i mini giornalisti.

Buon compleanno Hip Hop!

Infine – venerdì 9 novembre, alle 16,30 nella sala di Varesevive – un incontro straordinario pensato per i più giovani, dedicato al movimento Hip Hop che in questo 2023 celebra i suoi primi 50 anni di storia. Questo movimento, nato nelle strade di New York nei primi anni Settanta, ha mantenuto la sua rilevanza e influenza, affermandosi come uno dei linguaggi culturali più potenti di sempre, in grado di coinvolgere e unire generazioni diverse e un pubblico eterogeneo. Anche oggi.

Durante Festival Glocal saranno ospiti Esa, fondatore degli Otr e autentico pioniere di questo genere musicale in Italia, e Fabio Kaso, rapper di grande talento e produttore: entrambi hanno un forte legame con Varese dove sono nati artisticamente, ci guideranno in un viaggio attraverso l’evoluzione di questo movimento culturale, dalle sue radici fino ai giorni nostri. Accanto a loro un giovane rapper e un MC per accompagnare le parole con le rime.

Si parlerà anche le nuove generazioni di artisti del rap e della trap, scoprendo le influenze, le innovazioni e i legami con l’Hip Hop che stanno contribuendo a plasmare il futuro di questi generi musicali.

Qui tutto il programma dell’edizione 2023 del Festival Glocal