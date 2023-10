I Giovani Pensatori compiono 15 anni e scoprono il legame tra filosofia e scienza

Proporre la pratica della filosofia, trasformare le aule scolastiche in laboratori seminariali, studiare ciò di cui si vuol parlare, divenendo protagonisti della propria formazione culturale, che è anche civile e sociale. E’ questo l’obiettivo della quindicesima edizione del progetto dei Giovani Pensatori dell’Università dell’Insubria, coordinato da Stefania Barile e promosso dal Centro Internazionale Insubrico dell’Università degli Studi dell’Insubria diretto da Fabio Minazzi.

«Mi sembra ieri che abbiamo cominciato quest’avventura, e non mi sembra vero siano già passati quindici anni – Ha commentato uno dei suoi ideatori, il docente Fabio Minazzi – E quest’anno abbiamo “rubato” tema e titolo ai lavori dei giovanissimi pensatori delle primarie, che da qualche anno stiamo coinvolgendo: la tematica “Filosofar m’è dolce in questo mare” era il titolo dei dato ai loro lavori dalle professoresse dell’anno scorso, titolo che ci è tanto piaciuto da renderlo ufficiale per l’edizione 2023 del progetto. Nell’inquietudine della conoscenza tra sapere e smarrimento si manifesta il carattere fondamentalmente accogliente e aperto della filosofia, che diviene uno spazio che accoglie tutte le altre discipline, il cui centro di gravità è la conoscenza, come asse portante e decisivo della nostra tradizione occidentale: e da qui le nostre riflessioni partiranno».

Una quindicesima edizione densa di contenuti, grazie anche alla straordinaria interazione con gli studenti e insegnanti coinvolti: «È risultato particolarmente emozionante raccogliere, dopo le due giornate del Festival della Filosofia della fine di maggio, idee e proposte per la XV edizione – ha sottolineato infatti Stefania Barile – perché in quel momento ci siamo resi conto quanto questo progetto fosse entrato a far parte non solo, formalmente, della programmazione del consiglio di classe e di quella di ogni singolo docente ma, concretamente, nell’approccio quotidiano alla didattica».

OLTRE TRENTA ATTIVITÀ PROPOSTE, 8000 STUDENTI COINVOLTI NEL 2022

La lectio magistralis «La scienza è l’anima dell’Occidente?» di Fabio Minazzi darà l’avvio all’edizione 2023 edizione del progetto e sarà fondamento teoretico alla riflessione dei Giovani Pensatori con i loro docenti che vedrà ulteriori stimoli di studio, di ricerca e di attività sul territorio nelle iniziative programmate a caratterizzazione storica e scientifica con una chiara finalità vòlta alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Anche per l’anno scolastico 2023-2024 l’offerta formativa del progetto universitario dei Giovani Pensatori comprende una trentina di attività proposte in modalità mista – in presenza e online – 13 conferenze, 1 seminario, 2 convegni di cui uno internazionale, 2 spettacoli teatrali, 4 progetti Pcto, 1 corso di logica, 1 laboratorio itinerante sulle macchine matematiche, 1 service-learning, 3 corsi di formazione per i docenti e 2 programmi radiofonici.

Una manifestazione impegnativa, che si protrarrà dal 24 ottobre fino alla fine di gennaio e che coinvolge un grande numero di studenti: sono stati circa 8000 l’anno scorso a fruirne, di cui 1500 coinvolti attivamente.

DA DON MILANI ALLA SIGNORA TOEPLITZ, I PRINCIPALI EVENTI

Tra le iniziative a caratterizzazione storica si segnalano alcune interessanti conferenze, la prima delle quali legata anche a Glocal, il festival di giornalismo organizzato da Varesenews, che quest’anno si apre al territorio con diversi eventi speciali. Unirà infatti il programma di Glocal+ e quello dei Giovani Pensatori il convegno “Educare all’impegno sociale tra didattica inclusiva e metaverso. L’attualità di don Lorenzo Milani“, a cura delle ACLI provinciali e della Commissione Legalità del Centro Internazionale Insubrico, con il patrocinio della Fondazione don Lorenzo Milani, in collaborazione con le ACLI regionali, LIBERA e la Fondazione La Sorgente. Il coordinamento sarà di Stefania Barile ed è prevista la partecipazione della Presidente del Comitato Scientifico Rosi Bindi e di Carmela Tascone (Presidente ACLI provinciali), Ernesto Preziosi (Istituto Toniolo e CENSES), Chiara Giaccardi (Unicattmi), Ivo Lizzola (Unibg), Fabio Minazzi (UI), Benedetta Centovalli (Unimi), Paolo Ferri e Susanna Mantovani (Unimib), Stefania Barile (CIl), Francesca Botta e Caterina Santinon (ACLI) e con la testimonianza dell’ex-allievo Agostino Burberi (Presidente della Fondazione) e di Lauro Seriacopi. Alla prima giornata del Convegno seguirà la mostra Il giovane Lorenzo Milani: dal segno artistico alla parola e una serata aperta alla cittadinanza con la proiezione del docu-film Barbiana 1965 presentato da Agostino Burberi, che è stato anche uno dei “ragazzi di Barbiana” e sarà intervistato da Marco Giovannelli direttore di VareseNews).

Tra gli altri incontri da segnalare, «Milano. La capitale del miracolo 1953-1962» con interventi di Gianfranco Petrillo, autore del volume «La capitale del miracolo. Lavoro, sviluppo, potere a Milano 1953-1962» e di Antonio Orecchia, docente di Storia contemporanea dell’Insubria.

Per la Giornata della Memoria si parlerà de “Il primo eccidio degli Ebrei in Italia, sul Lago Maggiore” a cura di Rossana Veneziano, Graduate Yad Vashem, in collaborazione con l’Associazione Casa della Resistenza di Fondotoce e l’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola «Piero Fornara», con interventi di Matteo Giorgetti, Gianmaria Ottolini, Elena Mastretta, Fabio Lopez e le testimoni Luisa Steiner e Rossana Ottolenghi, figlia di Becky Behar.

La Varese nascosta presenterà un “Viaggio nel tempo: Jadwiga Toepliz Mrozowska e la storia di Varese con filmati d’epoca” con interventi di Paolo Musajo Somma ed Alessandro Pellegatta, di Marco Castiglioni e degli studenti della Classe 5FS del Liceo artistico Frattini di Varese coordinati dai docenti Luca Scarabelli e Andrea Minidio.

Inoltre verranno riproposte, su richiesta degli insegnanti delle scuole della rete del progetto Giovani Pensatori, la proiezione del film «Il Ribelle. Guido Picelli» un eroe scomodo con interventi di Fabio Minazzi, Antonio Orecchia e Ester Maria De Tomasi, presidente Anpi Provinciale di Varese, e la conferenza su «Il Caso Moro» con l’analisi degli studenti della Classe 5CS del Liceo Scientifico Marie Curie di Meda, coordinati dalla docente Michela Marelli e con la proiezione di un innovativo docu-film «Come è Nato il caso Moro?».

CINQUE CONFERENZE E UN SEMINARIO PER APPROFONDIRE I NUOVI ARGOMENTI SCIENTIFICI

Le attività formative a caratterizzazione scientifica, correlate allo studio e alle azioni di sostenibilità ambientale, economia e sociale, comprendono cinque conferenze e un seminario: Varese-BiodiverCity con gli studenti della Classe 3M del Liceo Scientifico Ferraris di Varese, coordinati dalla docente Rossella De Andreis e interventi di Bruno Cerabolini, docente di Botanica dell’Università dell’Insubria, e Nicoletta San Martino, assessora alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese; Eccedenze: dallo spreco al recupero con interventi di Maria Chiara Gadda, prima firmataria della Legge Antispreco 166/2016, e Nicoletta San Martino; «The Museum of Anthropocene Tecnology: guardare i nostri tempi al futuro» con Frank Raes, JRC Ispra; Il caso Seveso: dal disastro alla rinascita con gli studenti della Classe 4BS del Liceo Scientifico Marie Curie di Meda, coordinati dalla docente Laura Asnaghi, e intervento di Andrea Candela, docente di Storia della Scienza dell’Ateneo Insubre; Smart Cities con gli studenti della 5CS del Liceo Scientifico Marie Curie di Meda, coordinati dalla docente Michela Marelli, e interventi di Gabriele Pasqui e Katia Accossato del Politecnico di Milano e Florinda Cambria di Mechrì Laboratorio di Filosofia e Cultura; e il seminario di Informatica Tra Internet of Things e Metaverso con Sabrina Sicari, docente di Sistemi di elaborazione delle informazioni dell’Università dell’Insubria, e Francesco Misenti, formatore in Area DigCompEdu. Inoltre verranno riproposte, a grande richiesta, la conferenza in ambito economico sui risultati della ricerca nazionale relativi al progetto finanziato da Fondazione Cariplo «Post Covid le vulnerabilità e la povertà in Italia» con Francesco Figari, docente di Scienza delle finanze all’Università del Piemonte Orientale e Chiara Gigliarano, docente di Statistica alla Liuc di Castellanza, e la mostra/laboratorio sulle Macchine matematiche a cura di Pietro Milici, storico della Matematica dell’Università degli Studi di Palermo.

Alla giornata di studio contro la violenza sulle donne interverranno su «La violenza economica» la magistrata Sabrina Ditaranto, l’avvocata Stefania Passiu e la rappresentante di Amnesty International Valentina Grassi.

Sempre a grande richiesta dei docenti e degli studenti, si ripropone il «Corso di logica», propedeutico ai test universitari, in collaborazione con il Liceo Scientifico Ferraris di Varese, a cura di Giovanni Alvaro, docente dei Licei Manzoni di Varese.

Ai docenti di ogni ordine e grado scolastico sono dedicati, infine, la seconda edizione del corso di alta formazione sulla didattica della Shoah a cura di Rossana Veneziano, il corso sulla didattica filosofica a cura di Fabio Minazzi con la collaborazione di Veronica Ponzellini e il corso sulla metodologia socratica nella scuola primaria a cura delle docenti del progetto Filosofare con i bambini coordinate da Graziella Segat.

LA FILOSOFIA VA IN RADIO E DIVENTA ANCHE PODCAST

Indispensabili rimangono i canali di diffusione del progetto che quest’anno verranno potenziati. Allo storico programma «Filosofia per tutti», coordinato e condotto da Stefania Barile in collaborazione con Radio Missione Francescana diretta da Gianni Terruzzi, si affiancherà Radio Navigators dei Giovanissimi Pensatori, a cura di Francesca Sgambelluri e Barbara Di Giulio, e il progetto «Filosofia in Podcast» degli studenti del Liceo Scientifico Ferraris, a cura di Veronica Ponzellini.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: sbarile@uninsubria.it

Il calendario completo degli incontri nella sezione Giovani Pensatori: http://www.dista.uninsubria.it/centrocattaneopreti/