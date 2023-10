“I lavoratori di Allsystem non sono di serie B”, presidio di protesta a Venegono

Domani, mercoledì 18 ottobre, la Filcams Cgil di Varese ha proclamato un presidio con assemblea dei lavoratori della società Allsystem srl, azienda che si occupa di servizi si sicurezza e vigilanza. Il presidio si svolgerà dalle 9,30 alle 11,30 al varco Nord di Leonardo, in via Alcide De Gasperi a Venegono Superiore.

«Apprendiamo con stupore ed indignazione che ancora una volta le lavoratrici e i lavoratori della vigilanza vengono considerati dipendenti di serie B – spiegano i rappresentanti del sindacato – La società Allsystem Srl sta negando qualsiasi diritto sindacale ai lavoratori dei propri appalti, bocciando le nomine dei delegati comunicate dalla Cgil spostando l’unico delegato eletto presso altri appalti per privare del supporto i colleghi e minacciando di trasferimento tramite i propri responsabili chi si accodasse al sindacato nella rivendicazione dei propri diritti».

Secondo la Filcams Cgil «con queste premesse non c’è possibilità di migliorare la condizione, sia economica che lavorativa per i dipendenti di un settore già riconosciuto povero. A questo punto diciamo basta, le lavoratrici ed i lavoratori sono stufi di non ricevere alcuna considerazione. Vogliamo che Allsystem riconosca i basilari diritti sindacali dovuti alle lavoratrici ed ai lavoratori, per poter costruire una strada volta al miglioramento delle condizioni».