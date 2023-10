Il regista e produttore creativo Giovanni Esposito a BlogLab 2023

Tre giorni, una missione: diventare giornalisti. È la stimolante sfida di BlogLab, il laboratorio di giornalismo che da sempre accompagna il Festival Glocal a Varese e che quest’anno torna dal 9 all’11 novembre.

In questa edizione, durante la mattinata di giovedì 9 novembre, un ospite speciale si unirà ai giovani studenti iscritti al concorso: si tratta del regista e produttore creativo italiano Giovanni Esposito, noto per la sua pluripremiata serie “Milano Underground”, membro del consiglio di amministrazione di AIR3 e fondatore di IRIDE Production. Con una formazione in cinema presso l’Academy of Art College di San Francisco, Esposito ha negli ultimi anni lavorato principalmente nel campo dei video musicali e dei contenuti di marca ma il suo stile documentario sta ora riemergendo. Ed è proprio di questo che il regista discuterà con i giovani durante la mattina di giovedì.

Giovanni Esposito porterà a BlogLab una interessante lezione che indagherà tre diversi aspetti del suo lavoro: il concetto di linguaggio, in particolare relativo alla grammatica visiva, il “tracciato della storia”, che riguarda il contenuto racchiuso in un breve arco temporale, e il tema delle fake news, di estrema rilevanza nell’attuale panorama mediatico.

«Imparare a creare una notizia implica anche imparare a leggerla e a scrivere in modo critico – racconta Esposito -. L’obiettivo di questa lezione sarà quello di fornire ai giovani gli strumenti necessari per comprendere appieno la grammatica del racconto e del contenuto, consentendogli così di distinguere tra notizie autentiche e false. L’incontro – continua Esposito -, che viene promosso dall’ “AIR3 Academy”, mira a trasformare tutti i partecipanti in potenziali video maker, capaci di realizzare contenuti di qualità con un semplice smartphone, purché siano dotati delle conoscenze acquisite relativamente ai tre punti chiave sopra menzionati».

Partecipare a BlogLab è molto semplice: bisogna creare una squadra da massimo quattro ragazzi iscritti al triennio delle scuole superiori, ad una università o a un corso post diploma e compilare entro il 30 ottobre il form disponibile a questo link.

Attenzione: i posti sono limitati e in caso di eccedenza di squadre la selezione verrà effettuata in base alla data di iscrizione.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina del regolamento del concorso mentre per ogni dubbio o perplessità potete inviare una mail a bloglab.festivalglobal@gmail.com oppure chiamare il 346 1107253