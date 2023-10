La notte di Halloween a Venegono Inferiore

Zucche intagliate, ragnatele pendenti e cappelli da strega appuntiti…Venegono Inferiore si prepara a celebrare la notte più spaventosa dell’anno.

La festa è naturalmente per il 31 ottobre dalle ore 18 con il ritrovo in Via Menotti.

Tra l’altro per l’occasione il parco di villa Molina si trasformerà in un luogo da paura e sarà previsto un aperitivo a tema, DJ Set, spettacoli e divertimento per bambini e non solo.

Per informazioni: ufficio Cultura Comune di Venegono Inferiore tel. 0331856039.