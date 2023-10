La nuova gamma Mini è arrivata in provincia di Varese

Gruppo Autotorino, top dealer automotive italiano presente con 64 sedi nel Nord-Italia, il 23 ottobre presso LaCattedrale di Somma Lombardo – ex fabbrica riconvertita a spazio eventi ed esposizione d’arte contemporanea – ha presentato in anteprima la nuova MINI Countryman mild-hybrid e la Cooper full-electric dal design minimalista, che guardano al futuro della mobilità sostenibile.

Ad aprire la serata, Mattia Vanini, vicepresidente di Autotorino: “È stato un piacere aver dedicato un’intera serata ai nostri clienti delle province di Varese, Pavia, Novara e Verbano. Autotorino è cresciuta da un solo salone con officina alla dimensione odierna perché ha interpretato la sua missione andando oltre la vendita di vetture, costruendo con i propri clienti relazioni durature, basate su trasparenza, fiducia e soddisfazione. Questo evento dalla formula così particolare, in questa location suggestiva, ha sicuramente aggiunto un nuovo ed emozionante momento al nostro sentrici parte di una famiglia, in particolare di quella Autotorino MINI”.

Accanto a Mattia Vanini anche i responsabili delle filiali Autotorino MINI che hanno organizzato l’evento: Fabio Genoni (sede di Olgiate Olona) – che ha guidato la serata, Emerson Pezzini (Varese), Pietro Milani (Novara), Marco Pasetti (Verbania), Francesco Grossi (Vercelli) e Marco Avico (Vigevano).

L’anteprima di Autotorino, che ha attratto 250appassionati, ha cavalcato il trend tutto sostenibile della provincia: nei primi nove mesi del 2023, infatti, le immatricolazioni di auto full-electric nel varesotto hanno visto un aumento del 36,9% rispetto allo stesso periodo del 2022 (830 registrazioni nel 2023 vs 606 nel 2022), decisamente meglio rispetto ai dati nazionali, dove l’elettrico si ferma al +27%. Anche l’ibrido continua a crescere segnando un notevole +19% rispetto al periodo gennaio-settembre del 2022 in provincia di Varese. In generale, il mercato dell’auto in provincia manda per questi nove mesi un segnale positivo registrando un incremento del 13% delle immatricolazioni totali (16.801 nel 2023 vs 14.844 nel 2022).

Al centro dell’evento le due novità MINI: la nuova MINI Cooper all-electric e la nuova MINI Countryman, che hanno accolto il pubblico celate da uno scenografico ed inusuale strato di giganteschi palloni colorati, che ha creato così uno svelamento divertente e informale. Al termine della presentazione, la serata è proseguita sulle note del DJ Set curato dalla DJ Oyadi e sui sapori della degustazione di prodotti della filiera corta di qualità dell’azienda agrituristica valtellinese La Fiorida, culminato con un’esperienza firmata da Gianni Tarabini – Executive Chef de La Preséf, la Stella Michelin de La Fiorida.