La Pro Patria a Mantova per l’esordio in Coppa Italia

Archiviata la sesta giornata di campionato, con la vittoria sulla Pergolettese nell’insolito turno di venerdì sera, la Pro Patria di mister Riccardo Colombo deve subito ritornare sull’attenti e prepararsi al primo impegno di coppa, in scena al Danilo Martelli di Mantova martedì 3 ottobre (18.30).

Pur con qualche giocatore “a riposo” in vista del prossimo, ancor più impegnativo, appuntamento in campionato in casa della capolista Padova (sabato 7 ottobre – 18.30), i tigrotti di Busto Arsizio faranno tappa per il primo turno di Coppa Italia (a cui in caso di vittoria seguirà un secondo ed eventualmente l’entrata in tabellone per ottavi di finale) nella città di Virgilio per dare continuità alla solida prestazione di venerdì a Crema, la prima a “reti inviolate” per la Pro Patria in questa stagione.

Un obiettivo che, per quanto difficile – il Mantova con 11 gol ha il secondo miglior attacco del campionato alle spalle del Padova – dovrà essere replicato anche nel match ad eliminazione diretta, anche se non sarà facile visto l’ottimo avvio di campionato dei mantovani di Davide Possanzini, in cima alla classifica del Girone A fino alla battuta di arresto a Trieste (4-1), prima di “lasciare il passo” proprio al Padova sopra citato.

Queste le parole di mister Colombo in conferenza stampa nella sala “Adamo Cocco” dello stadio Speroni di Busto Arsizio.

“MANTOVA E IL POSSESSO PALLA ALTISSIMO”

«Domani inizierà la nostra avventura in Coppa Italia, incontreremo una squadra forte, una squadra costruita per provare a vincere il campionato. Nell’ultima giornata ha avuto una battuta d’arresto a Trieste, che è una squadra forte come abbiamo visto anche noi, ciò non toglie che (il Mantova) ha un possesso palla altissimo, conoscendo l’allenatore e la sua filosofia penso che vorranno dominare la partita».

LA PAZIENZA CONTRO IL 343 PER I VIRGILIANI

«Sarà una partita diversa dal solito e complicata, perché il Montava gioca in una maniera particolare. Forse non ha tantissimo ritmo però ha una rete di passaggi e in mezzo al campo un giocatore come Burrai ad orchestrare l’azione. Si schiera a 3 dietro e ha 2 (mediani, ndr) che fanno gioco in mezzo al campo, portano 5 uomini tra le linee. Dovremo essere attenti, dovremo essere pazienti e non dovremo forzare troppo le giocate. È una squadra che si sbilancia, che vuole proporre, attaccando in tanti: noi possiamo prenderli in contropiede, partendo dall’ottima prestazione che abbiamo fatto venerdì. Da quell’atteggiamo, dalla voglia di non subir gol è importante partire: deve essere la base per la nostra squadra».

5 GIOCATORI OUT

«Ci sarà spazio per tanti giovani: chiunque scenderà in campo dovrà mostrare ciò che ci ha contraddistinto a Crema e quella determinazione che invece è mancata nelle prime giornate. I convocati? Minelli sta un po’ meglio ma ancora non si è allenato con la squadra quindi non partirà, al pari di Lombardoni – che ancora non ha ancora raggiunto una forma ottimale per scendere in campo, quindi rimarrà a Busto a lavorare come altri ragazzi. Fietta venerdì è stato un esempio e quindi gli concediamo qualche ora in più di riposo, come a Bertoni, per riprendersi al meglio da qualche acciacco post partita – ma è tutto nella norma -, stesso discorso anche per Castelli, ha ancora la caviglia gonfia per una botta subita. Gli altri saranno tutti convocati».