Lavori sulla ferrovia, per una settimana a Malpensa decolli da una sola pista

Cambiano per una settimana le rotte di decollo e atterraggio a Malpensa, per la chiusura della pista destra (la 35R) a causa dei lavori di “innesto” della nuova ferrovia Gallarate-Malpensa T2.

La modifica scatterà a mezzanotte del 22 ottobre “per una durata di sette giorni solari e consecutivi” e prevede dunque i decolli dalla sola pista 35L (quella di sinistra, guardando in direzione Nord) con gli schemi ascensionali previsti, le SID. Anche gli atterraggi saranno concentrati sulla 35L. Lo schema espone maggiormente il Piemonte e il Castanese, mentre dovrebbe lasciare più “tranquilli” i Comuni del Gallaratese.

La concentrazione del traffico su una sola pista arriva in un periodo in cui si è riaccesa la discussione sull’impatto acustico, in particolare con la richiesta da parte dei sindaci dei Comuni del Cuv – i nove Comuni più vicini allo scalo – di chiedere alla Regione l’applicazione dell’Iresa, l’Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili. Un nuovo fronte amministrativo, mentre sul fronte della giustizia amministrativa i Comuni stanno battagliando per ottenere i 69 milioni di euro di arretrati della tassa d’imbarco per il periodo 2005-2015 (dopo un primo grado sfavorevole, ora si rivolgono al Consiglio di Stato).

Nel frattempo torna a farsi sentire una battagliera voce critica, quella del Comitato Aerei di Varallo Pombia, che incalza gli stessi sindaci lombardi: