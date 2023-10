Le tre missioni della Camera di Commercio per rendere Varese un luogo migliore dove fare impresa e vivere

Senza identità non ci può essere visione. Se poi questa visione deve essere di medio-lungo periodo, allora occorre avere anche uno scopo. Quello della Camera di Commercio di Varese è letteralmente «rendere Varese un luogo migliore dove far impresa e vivere facendoci guidare dall’amore che nutriamo per la nostra provincia. Quell’amore e quella passione che spingono l’essere umano a intraprendere, sviluppare e innovare». Parole evocative, quelle del presidente Mauro Vitiello, così evocative da ottenere il voto unanime del consiglio camerale chiamato a pronunciarsi sul programma quinquennale del mandato 2023-2028.

(nella foto il consiglio della Camera di Commercio di Varese)

TRE MISSIONI

Per la Camera di Commercio pensare al futuro non è un’opzione ma un obbligo. E per soddisfarlo nei prossimi cinque anni seguirà traiettorie precise, a cominciare dall’attrattività, obiettivo prioritario assegnato al progetto “Invest in Varese”, che ha lo scopo di promuovere l’insediamento di nuove iniziative imprenditoriali attraverso la ricerca di investitori esteri e nazionali e, nel contempo, assicurare le migliori condizioni per favorire lo sviluppo dell’attuale sistema imprenditoriale, in sinergia con gli altri enti locali.

La seconda missione riguarda le nuove generazioni. Una volta portate qui risorse esterne e nuove imprese, bisogna coltivare i giovani talenti e favorire la loro occupabilità nel “Varese Gen Z Garden”, rispondendo alle necessità del sistema economico provinciale in termini di reperimento di competenze e professionalità.

Nell’era post-covid non ci può essere sviluppo senza sostenibilità. È su questa parola, oggi molto abusata, che si concentra la terza missione dell’ente camerale. In questo ambito, punterà sulle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) con il progetto emblematico “Varese Energy Community”. Il pensiero va subito a “Malpensafiere Cer” dove oggi, venerdì 27 novembre, è stato posto il primo pannello fotovoltaico di un primo lotto che prevede la produzione di 850 Kw. La neonata Cer nel centro fieristico aggrega ben 21 soggetti tra imprese private, associazioni ed enti pubblici.

UN PERCORSO PARTECIPATO

Il programma quinquennale della Camera di Commercio è il risultato di un processo di ascolto di tutte le componenti del territorio. L’ente camerale per il ruolo che ricopre garantirà coesione e visione d’insieme. Inoltre, a partire dai temi portanti – attrattività, nuove generazioni e sostenibilità-, garantirà una ricaduta trasversale su tutti i settori economici.

Le tre missioni vengono declinate con una serie di azioni che comprendono: stimolo agli investimenti, promozione del territorio, politiche incentivanti, semplificazione burocratica, accesso al credito. Con questo piano, la Camera di Commercio vuole incidere sulla realtà del territorio, al punto che si sta pensando alla creazione di una Fondazione “Varese Turismo”, organismo che “operi e agisca” in nome e per conto delle realtà pubbliche e in collaborazione con i privati.

VALORIZZARE LE NUOVE GENERAZIONI

Vitiello parla di «attrattività residenziale» della provincia di Varese in relazione alla sua posizione geografica. La sua posizione geografica, vicino a Milano, alla Svizzera e Malpensa, unita a un costo della vita inferiore a quella del capoluogo lombardo e del Canton Ticino, è un punto di forza. Se a questo uniamo il contesto ambientale di prim’ordine questo territorio diventa competitivo nell’attrarre nuova residenzialità, puntando in particolare a quella giovanile sotto il brand “Vieni a Vivere a Varese”, appoggiandolo a una solida base di offerta.

Camera di Commercio può concentrarsi sugli ambiti di attività in cui meglio si esprime la propria competenza: dunque, nell’orientamento, nella transizione verso il mondo del lavoro, nell’animazione del territorio secondo traiettorie trasversali che vanno a intersecare le altre missioni dell’ente, quali l’Attrattività e la Sostenibilità. Da qui, la prima linea strategica in cui si declina questa missione: l’attenzione verso i giovani che studiano sul territorio, con progetti come #Failasceltagiusta per l’accompagnamento a una decisione corretta del percorso scolastico da intraprendere, dal punto di vista sia dell’allineamento con le esigenze del mercato del lavoro, sia della soddisfazione personale e autorealizzazione dei giovani. Sempre in questo ambito, si colloca la crescente collaborazione con le Università del territorio, col rafforzamento di attività più tradizionali, come le borse di studio, e la realizzazione di nuove iniziative, legate a percorsi di ricerca.

Quanto alla seconda linea strategica, ovvero giovani che lavorano sul territorio, qui si pone un progetto emblematico come “Varese Gen Z Garden”, volto a favorire la transizione dei giovani dal mondo della formazione a quello del lavoro.

La terza linea strategica è, poi, rivolta ai giovani che abitano il territorio. A fronte di uno scollamento che emerge nelle nuove generazioni, tra i processi decisionali e le aspettative individuali e collettive, Camera di Commercio si pone il compito, anche sulla base dell’esito di progetti di ricerca, di individuare le migliori modalità di coinvolgimento delle fasce più giovani. L’obiettivo vorrà essere quello di stimolare a una maggiore partecipazione attiva, contribuendo così alla formazione di una futura classe dirigente di elevata qualità.

MISSIONE SOSTENIBILITÀ

«La sostenibilità è, oggi, parte integrante del concetto di sviluppo. L’obiettivo, anche per Camera di Commercio Varese, diventa quindi quello di incrementare la consapevolezza di cittadini e imprese sull’importanza di compiere scelte in grado di assicurare condizioni di sviluppo per le future generazioni» sottolinea Mauro Vitiello, presentando la terza missione portante del piano pluriennale 2023-28. Un obiettivo da raggiungere declinandolo, come nel caso delle altre due missioni, sulla base di tre linee strategiche. La prima è quella denominata transizione ed efficientamento energetico, dove il progetto emblematico è l’iniziativa “Varese Energy Community”: grazie anche all’esperienza acquisita con la costituzione di MalpensaFiere CER, Camera di Commercio intende proporsi come soggetto acceleratore rispetto alla costituzione sul nostro territorio di Comunità Energetiche Rinnovabili (dal fotovoltaico alle biomasse).

La seconda linea strategica è sostenibilità per le persone, che ha come scopo lo sviluppo sia di un mercato sostenibile in tema di trasparenza, legalità, giustizia e informazione, sia delle imprese sociali, puntando su azioni pilota volte a renderle più solide e digitalizzate e favorire un efficiente rapporto tra profit e non-profit. Qui, s’inseriscono anche l’impegno del comitato imprenditoria femminile e l’impegno sul versante della Digital Trasformation per imprese e persone.

Infine, l’ultima linea strategica è sostenibilità per il territorio e le produzioni, avente come primo contenuto lo sviluppo di un’agricoltura che prosegua nel rispetto della sostenibilità ambientale e sociale. Non può mancare l’attenzione verso il rafforzamento della promozione di iniziative aggregate in riferimento ad alcune nostre tipicità agroalimentari che, in taluni casi, sono riconosciute da marchi certificati con garanzia di qualità del prodotto e dei metodi di lavorazione.