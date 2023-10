Mamma multata sul “parcheggio rosa” di Arcisate, la Polizia locale ricorda di chiedere il contrassegno

Come finirà la disavventura occorsa alla nostra lettrice Silvia, che ieri ha portato la figlia neonata ad Arcisate per una vaccinazione e ha preso una multa per aver parcheggiato senza tagliando nel parcheggio rosa dedicato alle mamme? Per saperlo abbiamo chiesto spiegazioni al comandante della Polizia locale di Arcisate.

«Quello che è successo non è fuori dall’ordinario – spiega il comandante Andrea Odoni – La sosta sui parcheggi dedicati alle mamme è regolata dal Codice della strada, che per i parcheggi dedicati, come avviene per esempio per quelli riservati ai disabili, richiede l’esposizione dell’autorizzazione. C’è anche una specifica ordinanza del Comune».

Un obbligo che non tutti conoscono: «Questi posti “rosa” sono riservati alle donne in gravidanza e ai genitori di bambini fino ad un massimo di due anni di età. E’ possibile chiedere il contrassegno con validità per due auto ed è molto semplice da ottenere, basta recarsi nel proprio Comune di residenza. Il permesso rilasciato vale per i parcheggi rosa su tutto il territorio nazionale. Siccome non esiste un modello unico per questa autorizzazione potrebbe succedere che gli uffici non siano attrezzati, ma bisogna insistere perché c’è una precisa norma che regola questo diritto. Consiglio di informarsi presso gli uffici della Polizia locale del proprio comune».

Infine una domanda sulla “flessibilità” della Polizia locale. Non si poteva togliere la multa alla signora che palesemente aveva diritto a parcheggiare, avendo i seggiolini per i bimbi in macchina e una neonata in braccio? «La presenza dei seggiolini non attesta che uno abbia diritto al parcheggio rosa, ad esempio perché non dimostra l’età dei bambini. Una volta accertato che c’era la bimba la multa era stata fatta e quando emettiamo un verbale di contravvenzione non possiamo prenderlo e stracciarlo. Però la signora può presentare ricorso, come le abbiamo suggerito al telefono».