Nel 2023 l’Asst Valle Olona spenderà oltre 5 milioni di euro per pagare le cooperative di medici

Sono quasi 5 i milioni che l’Asst Valle Olona sborserà quest’anno per pagare medici e personale sanitario fornito dalle cooperative per coprire i turni in reparto, soprattutto anestesia, cardiologia, pediatria e pronto soccorso.

Nel dettaglio, dal 1 gennaio 2023 la Valle Olona ha reclutato un centinaio di sanitari esterni per i diversi ospedali:

Anestesia e rianimazione presidio di Saronno

La Cooperativa fornisce da 1 gennaio 2023 l’equivalente di 7 turni a tempo pieno (utilizzando mediamente 10-12 diversi professionisti)

Spesa sostenuta sino a luglio pari ad a euro 701.383,00

Spesa massima prevista al 31/12/2023 pari a euro 1.262.000,00

Anestesia e rianimazione presidio di Busto

La Cooperativa ha fornito dal 1 gennaio 2023 al 30 aprile 2023 l’equivalente di

5,5 turni a tempo pieno (utilizzando mediamente 8-9 diversi professionisti)

Una seconda Cooperativa fornisce da 1 maggio 2023 l’equivalente di 5,5 turni a tempo pieno (utilizzando mediamente 8-9 diversi professionisti)

Spesa sostenuta sino a luglio pari ad a euro 537.528,75

Spesa massima prevista al 31/12/2023 pari a euro 917.500,00

Pediatria dei presidi di Busto e Gallarate

La Cooperativa ha fornito per il solo mese di gennaio 2023 per i P.O. di Busto e Gallarate l’equivalente di 3 turni a tempo pieno (utilizzando mediamente 4 diversi professionisti)

La seconda Cooperativa fornisce da 1 gennaio 2023 l’equivalente di 5,5 turni a tempo pieno (utilizzando mediamente 8-9 diversi professionisti)

Spesa sostenuta sino a luglio pari ad a euro 477.152,72

Spesa massima prevista al 31/12/2023 pari a euro 864.000,00

Pronto Soccorso del presidio di Saronno

La Cooperativa fornisce da giugno 2023 l’equivalente di 5,5 turni a tempo pieno (utilizzando mediamente 8-9 diversi professionisti)

Spesa sostenuta sino a luglio pari ad a euro 167.630,40

Spesa massima prevista al 31/12/2023 pari a euro 510.000,00

Cardiologia del presidio di Gallarate

La Cooperativa ha fornito da giugno 2023 l’equivalente di 5,5 7urni a tempo pieno (utilizzando mediamente 8 diversi professionisti)

Spesa sostenuta sino a luglio pari ad a euro 148.793,00

Spesa massima prevista al 31/12/2023 pari a euro 632.000,00

Cardiologia presidi di Busto e Saronno

La Cooperativa fornisce da agosto 2023 (termine contratto 30 novembre 2023) l’equivalente di 4 turni a tempo pieno (utilizzando mediamente 6 diversi professionisti)

Spesa massima prevista al 30/11/2023 pari a euro 223.200,00

Turni cooperative area territoriale

La cooperativa (dal 01 gennaio 2023) fornisce circa 16 operatori tra educatori/logopedisti/neuropsichiatri/terapisti della neuropsicomotricità/psicologi che svolgono l’attività di gestione del Servizio di Neuropsichiatria infantile

Dal mese di gennaio al mese di luglio 2023 è stato sostenuto un costo pari a euro 148.161,44 (IVA 5% inclusa).

La spesa prevista al 31.12.2023 è di euro 260.500,00 (IVA 5% inclusa)

La seconda COOPERATIVA (dal 01 gennaio 2023) fornisce circa 20 operatori tra medico fisiatra/fisioterapisti/infermieri/OSS/tecnico di radiologi / che svolgono il Servizio di assistenza infermieristica presso la casa circondariale di Busto Arsizio

Dal mese di gennaio al mese di luglio 2023 è stato sostenuto un costo pari a euro 218.456,00 (IVA 5% inclusa).

La spesa prevista al 31.12.2023 è di euro 381.500,00 (IVA 5% inclusa)