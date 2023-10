Ottimo inizio di stagione per il Deaishin Karatè Do Varese

Ottimo inizio di stagione per il Deaishin Karatè Do, il dojo varesino del maestro Flavia Uboldi, che la scorsa domenica a Parabiago al primo Trofeo Lombardia Asi Nazionale ha fatto incetta di medaglie.

La società si è classificata terza nel katà vincendo la relativa coppa, e numerosissime sono state individualmente le medaglie che gli atleti hanno conquistato.

Le gare dei ragazzi infatti hanno portato in cassaforte due medaglie d’oro (Federico Miggiano e Caterina Miggiano), tre medaglie d’argento (Giulia Perusin, Beatrice Pugliano e Caterina Miggiano) e quattro medaglie di bronzo (Lidia Censabella, Lorenzo Guernieri sia per il kata sia per il Kumite, Filippo Cantone).

Le categorie superiori hanno anch’esse onorato i colori del Deaishin portandosi a casa ben cinque medaglie d’oro (Francesco Piatti sia nel kata sia nel Kumite, Sofia Avanti, Sara Minghinelli, Matteo Marelli), una medaglia d’argento (Francesco Magagna) e due medaglie di bronzo (Maurizio Miggiano e Juris Zema).

Eccellente inizio per una società che ha sempre molto da dire e che certamente raggiungerà traguardi significativi durante il prossimo anno.