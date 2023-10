“Rapinati in centro a Varese da una banda di cinque persone“

Sabato 7 ottobre ore 23.30 zona Corti, pieno centro di Varese: due conoscenti a spasso vengono fermati da una banda di cinque persone «tra i 15 e i 40 anni» e vengono minacciati: «Dateci i soldi o vi picchiamo».

Comincia così la disavventura per le due persone che sono costrette a seguire alla lettera le indicazioni del gruppo che accompagna al bancomat una delle due vittime a prelevare 100 euro poiché sprovvisti di contanti nel portafogli. Ma non è bastato. Il gruppo di assalitori ha chiesto altri soldi per un totale di 300 euro ma con l’obbligo di non parlare con nessuno o di utilizzare il cellulare.

Questi i contenuti della denuncia che è stata fatta ai carabinieri di Varese dove di sicuro viene tracciato il reato di rapina, ma che può certamente configurare anche altre ipotesi che ora sono al vaglio della magistratura. Le indagini sono in corso anche grazie alle numerose telecamere presenti nel centro di Varese, soprattutto nei pressi degli istituti di credito dove sono avvenuti i prelievi di contanti sotto minaccia.

«Quella zona è piena di videocamere chissà che non li possano rintracciare… siamo veramente schifati», commenta la compagna di uno dei due uomini rapinati e che ha avvertito i giornali di quanto avvenuto.