Serata contro la mafia, Albizzate incontra Paolo Borrometi

La stagione culturale albizzatese si arricchisce grazie ad una serata sulla legalità che vedrà come protagonista Paolo Borrometi, giornalista sotto scorta per aver ricevuto aggressioni eminacce di tipo mafioso. Condirettore dell’Agi (Agenzia Giornalistica Italia) e uomo impegnato attivamente nella difesa della giustizia e della legalità, Borrometi nel 2015 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana ed è autore di libri quali Io non taccio e Un morto ogni tanto.

L’appuntamento è per venerdì 20 ottobre alle ore 21 presso la Sala Consiliare del Comune di Albizzate.

Borrometi ha da poco pubblicato l’opera Traditori – Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana. Grazie alle sue inchieste sono state accertate infiltrazioni mafiose in alcuni comuni siciliani e oggi Borrometi è volto noto anche grazie alle diverse collaborazioni in programmi televisivi.

Insieme a lui si discuterà del fenomeno mafioso e di come questo si sia sviluppato nel tempo, cosa sia la mafia oggi e gli ambiti in cui il suo impegno lo porta ad operare, approfondendo inoltre i temi della sua ultima fatica letteraria.

L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, Pro Loco Albizzate e Volarte Italia, il cui presidente Adelio Airaghi modererà la serata.