Tradizione e nuove idee per le feste: apre il Paese del Natale di Nicora Garden

Mancano due mesi a Natale e già si avvicina la voglia di feste, di atmosfere calde e scintillanti, di case giardini illuminati da mille lucine. Per chi non vede l’ora che arrivino le feste natalizie una bella notizia: apre nel fine settimana il Paese di Natale di Nicora Garden.

Dal 21 ottobre al 24 dicembre, nel punto vendita di Varese, in via Carnia 133, troverete un villaggio natalizio ancora più grande, con 1500 metri quadri di superficie con un nuovo percorso e tantissime nuove proposte e sorprese raccolte in una quindicina di sale.

Come di consueto le idee saranno raggruppate per temi, materiali e colori, per suggerire a ciascuno il proprio stile delle feste.

Oro e rosso la fanno da padroni nello spazio del Natale tradizionale, mentre i materiali naturali e i profumi del bosco regnano nella stanza del legno. Ci sono sale dedicate a chi ama un allestimento dai colori freddi, dall’azzurro al bianco all’argento, dalle trasparenze del ghiaccio all’atmosfera dei legni chiari, ma tante sono le idee anche per chi preferisce uscire dai canoni della tradizione e il Natale lo vuole con i temi del circo e con le coloratissime e divertenti proposte dello spazio dedicato al Natale “funny”.

Dolcissimo lo spazio dedicato al Natale “candy”, dove trionfano pan di zucchero, dolcetti e caramelle, mentre agli amanti della tradizione che non perde mai il suo fascino piacerà tantissimo lo spazio dedicato ai Nussknacker, gli Schiaccianoci della tradizione prussiana. Infine, chi si immagina un Natale raffinato e lussuoso perderà la testa nelle sale dedicate alle decorazioni in bianco, nero e oro.

Altre sale tematiche sono dedicate agli appassionati dello stile Thun, con un trionfo di angioletti, palline e statuine del presepe, e a chi pensando alla tavola di Natale la immagina allestita con le raffinate stoviglie di marche di pregio come Porcellana Bianca e Villeroy & Boch.

Come sempre nel Paese di Natale si può trovare davvero tutto per l’albero di Natale, dagli abeti naturali a quelli artificiali, dalle ghirlande luminose di ogni tipo e colore, fino ad un’intera parete gigante con tutte le palline che si possono immaginare, comprese quelle personalizzate con nome o dedica scritti al momento dagli addetti del punto vendita. E per chi ama luci e colori, e magari già sta pensando al Capodanno, da Nicora si trovano anche le stelline luminose, le fontane di luce e i fuochi artificiali.

Particolarmente assortito e curato sarà quest’anno il reparto dedicato all’abbigliamento natalizio, dai maglioni ai calzini più spiritosi, fino ai pigiami caldi e divertenti, compresi cappelli, cerchietti, costumi da elfo o da Babbo Natale.

Ampio spazio è dedicato al Fai da te, con ghirlande colorate, accessori e attrezzi per chi il Natale ama costruirlo con creatività e manualità.

Tantissime infine le idee che si possono trovare nel reparto fioreria, con composizioni a tema natalizio, ghirlande e centrotavola perfetti per completare l’atmosfera natalizia della casa o per un regalo sicuramente gradito.

Non resta che passare dal punto vendita di Nicora a Varese (in via Carnia 133), dove il Paese di Natale vi aspetta tutti i giorni fino al 24 dicembre dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Sabato e domenica con orario continuato.