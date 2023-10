Ubriachi e aggressivi: “cacciati” dal centro di Gallarate

Ubriachi o aggressivi, non potranno entrare nel territorio di Gallarate per un lungo periodo: nella giornata di lunedì 16 ottobre il Questore di Varese ha emesso due distinti provvedimenti di prevenzione a carico di altrettante persone. Interventi amministrativi che “impediscono ai destinatari l’accesso alle aree ove hanno manifestato la loro pericolosità sociale ai danni della collettività”.

Si tratta della misura di prevenzione personale del Foglio di Via dal Comune di Gallarate, con divieto di ritorno per due anni, a carico di un pluripregiudicato e di un Divieto di accesso alle aree urbane (DACUR) per sei mesi a carico di un soggetto più volte inottemperante all’ordine di allontanamento combinato dal Comando di Polizia Locale di Gallarate.

I provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza originano dall’attività posta in essere dal Comando di Polizia Locale di Gallarate. Sulla base del Regolamento di Polizia Urbana adottato dal Comune, infatti, gli agenti della Polizia Locale hanno individuato e sanzionato i due soggetti i quali, ripetutamente, si sono resi responsabili di comportamenti contrari alla legge ingenerando un senso di insicurezza tra i residenti.

Uno di loro, in particolare, si è reso protagonista di “numerosi episodi di ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza, tali da impedire la libera fruizione di aree del centro cittadino, frequentato da anziani, studenti, famiglie e bambini”.

Un secondo soggetto è invece ritenuto responsabile di varie violazioni di reati contro il patrimonio, agendo con azioni altamente aggressive e minacciose.