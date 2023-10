Un successo di musica e beneficenza alla Basilica di Varese per il concerto del Coro della Scala

Tutto esaurito, giovedì 19 ottobre, nella Basilica di San Vittore a Varese per il Concerto di Artisti del Coro del Teatro alla Scala di Milano, evento del progetto “Insieme contro il Cancro”, promosso da Varese per l’Oncologia ODV in occasione della Giornata Internazionale contro il cancro al seno.

La serata, di grande successo, era in partenariato con ANDOS Insubria, ANDOS Varese, CAOS, Lilt delegazione di Varese, con il patrocinio e il contributo di Fondazione Cariplo, rappresentata per l’evento da Carlo Massironi, con il patrocinio e la collaborazione dell’Università dell’Insubria di Varese, con il Patrocinio del Comune di Varese, della Provincia di Varese, di ASST Settelaghi e ATS Insubria.

Il Presidente di Varese per l’Oncologia ODV Carlo Lucchina, a nome di tutti i partner, ha ringraziato gli artisti e i numerosi partecipanti alla bellissima serata di musica, che si è conclusa con fragorosi applausi dopo l’esibizione di alcuni tra i più celebri brani corali del vasto repertorio lirico-operistico italiano ed internazionale.

L’intero incasso della serata, che ha visto 480 partecipanti, verrà utilizzato nell’ambito del progetto “Insieme contro il Cancro” che prevede la sensibilizzazione sul tema della prevenzione e diagnosi precoce e cura per i tumori, anche in ambito giovanile, con la realizzazione di attività per studenti e non solo, presso l’Università dell’Insubria di Varese.