Un tour pauroso per Taino, case aperte per Halloween

Il centro di Taino si trasforma in un borgo pauroso per Halloween. L’iniziativa, che ha riscosso molto successo nelle passate edizioni, è in programma nel tardo pomeriggio di martedì 31 ottobre. Promossa da Filomena Filadoro in collaborazione con i commercianti locali, la pro loco e il comitato genitori, la serata di Halloween si rivolge soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie. L’evento è nato spontaneamente da alcuni tainesi che hanno dato disponibilità ad allestire e aprire le proprie case per il giro dei più piccoli.

La partenza è in programma alle 18.30 dalla piazza della chiesa. Al muretto sarà consegnata la mappa con l’itinerario dei luoghi da visitare: tre le zone principali, piazza Pajetta, centro storico e Monzeglio. Ad ogni postazione ci saranno dei piccoli fantasmi che indicano il grado di paura della tappa. Dodici le famiglie che hanno messo a disposizione le loro abitazioni con la loro creatività e fantasia.

Sarà inoltre una lunga festa popolare grazie ai punti pauroso e ristoro (anche per la merenda dalle 17) allestiti da pro loco e comitato genitori. L’iniziativa ha coinvolto anche diversi commercianti tra cui Deca Café, le panetterie, la pizzeria Stefanelli e la baita di piazza della Chiesa che saranno attivi per tutta la sera. I cancelli delle abitazioni chiuderanno alle 21.30