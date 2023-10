Uyba, trasferta da dimenticare: Milano domina 3-0

Inizia male la stagione per la Uyba Volley Busto Arsizio che all’Allianz Cloud Arena di Milano perde in modo netto (3-0) e con parziali difficili da accettare per una serie A1 (25-21, 25-10, 25-12), contro le padrone di casa, guidate da una strabordante Paola Egonu. Solo nel primo set le biancorosse sembravano essere scese in campo per provare a vincere, tenendo il vantaggio fino al 18-19, salvo poi buttare via tutto e regalare il primo parziale alla squadra di coach Gaspari.

Buio totale nel secondo e terzo set, chiusi con parziali difficili da digerire quando si gioca nella massima serie. Troppo il divario tra le due formazioni con Egonu (19 punti e 59% positivo), Candi (13 punti) e Cazaute (12 punti) che hanno letteralmente preso a pallonate la metà campo bustocca.

Coach Julio Velasco dovrà ripartire proprio da quanto successo a Milano per lavorare con le sue ragazze e per permettere loro di imparare dagli errori commessi oggi per correggerli e provare a fare qualcosa di meglio nella prossima partita. La prima tra le mura della e-work Arena, in programma domenica 15 ottobre contro Scandicci che è un’altra avversaria di alto profilo.

A fine partita è Jennifer Boldini, regista biancorossa, a commentare la gara: “Milano è una candidata per lo scudetto e si è visto bene stasera: nel primo set la nostra aggressività e il nostro entusiasmo ci ha portate avanti bene nel punteggio, avevamo tanta voglia di giocare e di dimostrare in campo quello che stiamo allenando in palestra. Si è visto che siamo un buon gruppo e una squadra, certo da qui a far punti contro squadre così forti passa un oceano, però sono contenta dei passi che stiamo facendo. Sulla fine del primo set, che avevamo quasi in mano, devo dare la colpa a noi stesse: abbiamo commesso errori che di solito non facciamo, mentre negli altri due parziali c’è stato un netto predominio di Milano”.

La partita

Coach Velasco schiera il sestetto composto da Boldini in regia, Frosini opposto, Lualdi e Sartori al centro, Carletti e Piva in attacco, Zannoni libero; unica assente per le biancorosse, Simin, a casa con qualche linea di febbre.

Primo set

La Uyba, grazie al buon gioco a muro di Sobolska, Piva e Frosini, riesce a stare al passo delle padrone di casa (9-10). Le farfalle ci credono e provano ad aprile le ali, portandosi sul 10-14. Sul 12-16 coach Gaspari ferma il gioco per provare a spezzare il ritmo della partita e al rientro Egonu si accende e ritrova il -2 (16-18). Le bustocche commettono qualche errore di troppo e concedono terreno alle avversarie. Sul 18-19 è Velasco a fermare il gioco e al rientro in campo la situazione non cambia e Milano chiude il sete sul 25-21.

Secondo set

Milano parte subito in quinta e il 7-0 sul tabellone racconta tutta la crisi della metà campo bustocca. Velasco prova a cambiare qualcosa e mette in campo Bracchi per Frosini, ma la situazione non cambia e il set parla solo milanese. Tutto facile per le ragazze di coach Gaspari che chiudono con un netto 25-10.

Terzo set

Luce ancora spenta in casa Uyba con Egonu e compagne avanti 5-0. E’ una di quelle partite destinate a finire presto e con un ennesimo parziale difficile da digerire (25-12).