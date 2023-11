Accordo frontalieri, Caruso: “Risultato storico per Varese”

«Il via libera della Regione alla proposta dei criteri del Ministero Economia e Finanza sui compensi per il lavoro dei frontalieri rappresenta un momento storico». Così, in una nota, l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

«Una misura – ha aggiunto – che interessa tanti Comuni lombardi, tra cui quello di Varese. Una città che verrà resa sempre più di frontiera e che, grazie a questo accordo, potrà mettere in pratica tutte le opportunità che si generano, oltre che potenziare i servizi per i migliaia di lavoratori che ogni giorno si recano in Svizzera. Un risultato storico».