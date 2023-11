Al Multisala Impero proiettato in anteprima “Inverno”: il film di Emanuele Mattana è stato girato nella Provincia di Varese

Questa mattina, la sala Nettuno del Multisala Impero Varese ha ospitato la prima proiezione ufficiale del trailer di “Inverno”, il nuovo film di Emanuele Mattana, che sarà disponibile nelle sale dal 5 dicembre, girato interamente nella nostra provincia.

Il progetto, nato alla fine del 2021, è stato realizzato tra i primi mesi del 2022 e la primavera 2023: “Dopo circa un anno, tra una serie di vicissitudini e intoppi, siamo finalmente riusciti a completare il film – ha raccontato il regista – C’è stato un momento in cui completamente sprovvisti di energia elettrica, con un gran freddo, questi eroi che sono le persone con cui abbiamo realizzato la pellicola, sono riusciti comunque ad affrontare ogni situazione per portare a termine le riprese. Una volta terminato non ho voluto esagerare con la computer grafica, aggiungendo solo pochi effetti, perché per me il cinema deve rimanere artiginale il più possibile”.

“Inverno” narra la storia di un gruppo di ragazzi, misteriosamente scomparsi dopo aver partecipato ad un rave party illegale. Partite le squadre di ricerca, dei giovani non si è più avuta traccia. Tre loro amici con informazioni dettagliate della zona dove è avvenuta la sparizione, avute grazie ai canali social, decidono di andare a cercarli. Lungo il tragitto, entrano nella proprietà di un’azienda abbandonata: sarà proprio qui che si sviluppa il fulcro della trama di questo film Horror tutto varesino, prodotto da EMproductions.