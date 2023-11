Al via il corso di ITS INCOM e Ordine dei Commercialisti di Varese per formare tecnici contabili delle aziende

Ha preso il via lunedì mattina, 20 novembre 2023, il percorso di formazione per tecnici specializzati nella gestione contabile delle aziende, organizzato da ITS INCOM Academy in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese e Si-Net srl di Legnano che porterà i giovani, diplomati e laureati selezionati dagli studi professionali e dalle aziende, all’acquisizione di competenze specialistiche nella gestione contabile oltre che per la transizione digitale. Il percorso di apprendistato formativo ha durata annuale, per un totale di 1000 ore, suddivise in 400 ore di formazione in aula erogata dai dottori commercialisti, da professionisti ed esperti aziendali e 600 ore di formazione all’interno degli studi professionali. Il programma prevede una prima fase di introduzione alla contabilità e ai principi contabili per poi approfondire i dettagli necessari per una corretta tenuta della contabilità e l’utilizzo dei principali applicativi gestionali. Completano le competenze anche l’insegnamento della lingua inglese e lo sviluppo delle soft skill utili per la professionalità formata.

Nel dettaglio, i partecipanti saranno in grado di gestire la contabilità e gli adempimenti fiscali delle aziende assegnate, attraverso la corretta esecuzione delle attività amministrative e contabili, nel rispetto degli obblighi di legge; inoltre sapranno utilizzare al meglio gli applicativi gestionali di studio, gli applicativi Microsoft 365 e Power BI (servizio di analisi aziendale prodotto da Microsoft): competenze fondamentali per la transizione digitale. Completano il profilo dei diplomandi le soft skills utili ad affrontare compiti tipici delle attività amministrative e contabili: responsabilità, orientamento al risultato, flessibilità, puntualità, attitudine alla collaborazione, autonomia, orientamento al cliente, capacità di comunicare in maniera efficace, organizzazione e metodo, problem solving. Terminato il percorso, coloro che avranno sostenuto un esame finale con esito positivo, otterranno un certificato di specializzazione post diploma (livello EQF4), ma soprattutto avranno l’opportunità di un contratto a tempo indeterminato.

«In questo periodo – commenta Luigi Castagna, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese – c’è grande bisogno di tecnici in ogni ambito lavorativo, e quello contabile non fa eccezione. Purtroppo, però, i giovani appena diplomati o laureati spesso non hanno le competenze di cui gli studi hanno bisogno. Il lavoro negli studi è intenso e impegnativo ma allo stesso tempo anche dinamico, stimolante e formativo. Svolgere un’esperienza all’interno di uno studio renderebbe un giovane contabile già in grado di assistere autonomamente una piccola realtà imprenditoriale. Il percorso avviato è un progetto pilota su cui abbiamo deciso di investire, in collaborazione con ITS INCOM, perché siamo convinti che formare giovani tecnici competenti sia un’opportunità non solo per gli studenti ma soprattutto per noi professionisti».