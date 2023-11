Caso Cospito, Pellicini: “Massima solidarietà a Delmastro”

«Esprimo massima solidarietà al Sottosegretario Andrea Delmastro, attaccato in modo indecoroso dalle opposizioni a seguito del rinvio a giudizio. Si tratta di un vero e proprio accanimento politico contro un membro del Governo, nei confronti del quale la Procura della Repubblica ha dapprima chiesto l’archiviazione e poi, in udienza, coerentemente, il non luogo a procedere. Si tratta quindi di un caso più unico che raro».

Lo dice Andrea Pellicini, Deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Giustizia della Camera. «Rimango dell’opinione – prosegue – che il Sottosegretario non abbia commesso alcun reato. Come lui stesso ha dichiarato, ci sara’ ‘un giudice a Berlino’ che accogliera’ le comuni conclusioni di accusa e difesa».