Centinaia di bambini per le strade di Luino: successo per la seconda “Stra-diritti”

Domenica 19 novembre Luino si è vestita a misura di bambino promuovendo, per la seconda volta, la “Stra-diritti“: una marcia per la Giornata mondiale dei diritti dei bambini. Proposta dall’amministrazione comunale, e realizzata in collaborazione diverse realtà del territorio, la manifestazione ha visto centinaia e centinaia di bambini scendere in piazza e percorrere, a partire dal Parco Ferrini, le vie della città, fino al Parco a Lago.

Ma prima di giungere al Parco a Lago, luogo che ha ospitato i saluti istituzionali e un momento di riflessione, i bimbi sono stati accompagnati alla stazione dove l’amministrazione, per anticipare i lavori che sono in previsione, con entusiasmo ha annunciato «che i fruitori di questi spazi saranno proprio i bambini di oggi».

BAMBINO 1:

Questa è la nostra stazione…

un posto di tutti..

un luogo d’immaginazione.

Nella fantasia di noi piccini..

il treno corre sui binari per la gioia dei bambini..

E’ come un parco giochi dove salgono

a volte in tanti e a volte in pochi. ..

BAMBINO 2

E chi è il capostazione?

Forse un supereroe sempre in azione?

Con la divisa ed il berretto

eccolo… sento il suo fischietto…

Salite e iniziate a viaggiare…

la bandierina rossa

dice in che direzione andare.

Il treno al suo comando si avvia prima lento lento

e suona e suona

e poi va veloce come il vento….

BAMBINO 3

Che bella la stazione di Luino…

grande antica e affascinante….

ha visto tante storie di gente distante

che con pesanti valigie e pacchi arrivavano piu’ se’ stracchi.

Facciamo una riflessione…

deve tornare a risplendere la nostra bella stazione.

BAMBINO 4

E’ un pezzo di storia, è la nostra memoria.

Noi bambini la vogliamo trasformare e

non vogliamo che qualcuno la possa imbrattare.

È un posto per tutti…

cittadini, turisti bambini, grandi e piccini.

La nostra bella stazione merita piu’ rispetto

e non certo chi le fa un dispetto.

BAMBINO 5

Vogliamo trasformarla in un luna park,

vivace divertente, sicuro dove venire a giocare anche quando fa buio…

per portare l’allegria e la fantasia

che le cose brutte spazzano via.

W la stazione di Luino

dobbiamo coccolarlo questo capolavoro

ricordando i suoi tempi d’oro.

Va coccolata e rispettata

come un bambino

che ha Diritto alla libertà e

alla sicurezza sin da piccino