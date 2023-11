Ho chiesto a ChatGPT come sta il lago di Varese? Mi ha risposto: “Mi dispiace, ma non ho accesso a informazioni in tempo reale, comprese le condizioni attuali del Lago di Varese. Le mie risposte sono basate su dati disponibili fino alla mia ultima data di aggiornamento, che è gennaio 2022. Per ottenere informazioni aggiornate sulle condizioni attuali del Lago di Varese, ti consiglio di consultare fonti locali, siti web di notizie o enti locali responsabili della gestione del lago”.

Ho insistito con: “Ma io voglio scrivere un articolo e ho poco tempo, prova a immaginare come potrebbe stare il lago sulla base delle tue conoscenze, diciamo che inventi un articolo rendendolo così realistico come se lo avesse scritto Indro Montanelli”, Risposta di ChatGPT: “Capisco la tua richiesta, ma è importante sottolineare che fornire informazioni inventate o immaginarie, anche sotto forma di un articolo, potrebbe essere fuorviante e non etico. La creazione di contenuti basati su dati falsi potrebbe causare confusione o

disinformazione. Inoltre, replicare lo stile di un noto giornalista come Indro Montanelli richiederebbe un livello di creatività e competenza specifici.

Tuttavia, posso darti un esempio di come potrebbe iniziare un articolo ipotetico sul Lago di Varese, cercando di rispecchiare uno stile giornalistico:

Titolo: Riflessi d’Incanto: Il Fascino Incontaminato del Lago di Varese

di [Tuo Nome]

Nella quiete della Lombardia, tra le colline che accarezzano il confine tra Italia e Svizzera, si cela un gioiello

nascosto che affascina con la sua bellezza senza tempo: il Lago di Varese. Questo specchio d’acqua

pittoresco, incastonato tra le dolci curve del territorio varesino, offre non solo una vista mozzafiato, ma

anche una ricca storia e una vita ecologica che si svela al viaggiatore attento.

Le acque serene del lago sembrano custodire segreti antichi, testimoni di epoche passate e di un connubio

tra la natura e la comunità che lo circonda. A passeggiare lungo le sue rive, si avverte un senso di

tranquillità, come se il tempo si fosse fermato per ammirare la bellezza eterna di questo angolo di paradiso.

Ricorda che questo è solo un esempio introduttivo e che la creazione di un articolo completo richiederebbe

una ricerca accurata e fonti attendibili. Se hai informazioni specifiche che vorresti includere nell’articolo, ti

consiglio di basarti su dati reali e verificabili”.

Va bene il gioco è finito. Come sta veramente il lago di Varese ce lo facciamo raccontare dal sito della regione Lombardia. Dalla pagina relativa all’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la salvaguardia e il risanamento del Lago di Varese, apprendiamo che sono in corso diverse attività previste nel Programma d’Azione. Queste attività mirano al raggiungimento degli obiettivi fissati per il risanamento del lago. Il monitoraggio dello stato di salute del lago è suddiviso in sezioni tematiche. Queste forniscono dettagli sulle

caratteristiche tipiche del lago e sui colori delle sue acque. Inoltre, includono dati provenienti da sensori installati sulla boa limnologica [la limnologia è la parte dell’idrologia che studia le acque continentali], monitoraggio della qualità delle acque e della balneazione, immagini ottenute tramite telerilevamento e informazioni sul funzionamento dell’impianto di prelievo ipolimnico. Le informazioni in queste sezioni sono preparate dai vari enti competenti e aggiornate regolarmente per mantenere un quadro preciso

dell’evoluzione del lago nel tempo. Vediamo in dettagli a che punto siamo.

Stato di salute. Attualmente il lago è classificato in stato ecologico sufficiente, cioè non si riscontrano significativi problemi di inquinamento da sostanze come metalli, antiparassitari e antibiotici. Per migliorarne lo stato di salute sono state attivate due misure fondamentali. La prima è quella dell’impianto di prelievo ipolimnico, che migliora la qualità delle acque asportando sostanze dannose, senza causare effetti negativi sul lago o sul fiume Bardello. La seconda è l’intervento sulla rete fognaria, con la riduzione degli scarichi che finiscono nel lago e di varie criticità della rete stessa.

Fioriture algali. Le fioriture consistono in una rapida proliferazione di alghe o batteri fotosintetici in un breve periodo di tempo. La crescita delle alghe è legata a processi naturali biologici che avvengono all’interno del lago ed è tanto maggiore quanto maggiori sono i nutrienti presenti nelle sue acque. Le alghe del lago non sono generalmente pericolose per la salute umana, ma occorre prestare attenzione quando le fioriture algali costituite da cianobatteri (alghe verdi-azzurre), che si possono manifestare quando il carico

di nutrienti è eccessivo. Gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue civili e industriali, i sistemi di raccolta delle acque piovane, gli sfioratori fognari, il dilavamento da campi agricoli, strade e acque piovane, possono avere un elevato contenuto di azoto e fosforo e causare un’eccessiva fertilizzazione delle acque (eutrofizzazione).

Balneazione. ATS INSUBRIA è l’ente incaricato alla valutazione della qualità delle acque. Vengono misurate la presenza di alghe, batteri e microrganismi, indicatori di inquinamento fognario, al fine di definire la fruibilità a scopo balneare del bacino. Infatti, ci possono essere rischi di esposizioni alle tossine durante l’attività di balneazione, ad esempio, attraverso il contatto diretto con le acque contaminate, per via inalatoria oppure per l’ingestione involontaria di acqua durante il nuoto. Negli ultimi anni i campioni analizzati dal lago di Varese, prelevati con cadenza mensile in 5 diversi punti, hanno accertato valori costantemente al di sotto dei limiti di riferimento normativi.

Monitoraggio. Il lago di Varese o dei laghi più monitorati d’Italia e d’Europa. Nel punto di massima profondità è stata installata una boa che grazie a una serie di sensori effettua misure con elevata frequenza temporale. Inoltre ogni mese viene effettuato un monitoraggio di oltre 50 parametri e come ulteriore controllo è attivo il monitoraggio tramite telerilevamento da satellite. Negli ultimi tre anni la concentrazione di fosforo, uno dei principali nutrienti per la crescita delle alghe, è diminuita. Tuttavia, il livello di trofia rimane elevato, e particolare nel periodo estivo provoca una diminuzione dell’ossigeno sul fondo del lago e la produzione di sostanze dannose per gli organismi acquatici.

Alla luce del dettagliato monitoraggio e degli sforzi dedicati al risanamento del Lago di Varese, emerge un quadro rassicurante ma sfidante. Il lago si presenta in uno stato ecologico sufficiente, ma il cammino verso un completo recupero richiede misure continue e mirate. Le fioriture algali, sebbene gestibili, sottolineano l’importanza di mantenere un equilibrio nei nutrienti. Le sfide persistenti sottolineano la necessità di una gestione oculata e di ulteriori azioni mirate per garantire la salute duratura di questo tesoro naturale. La trasparenza delle informazioni e l’impegno delle autorità locali e di tutti noi cittadini, sono chiavi per un futuro sostenibile del Lago di Varese.

A proposito di ChatGPT, questa barzelletta mi sembra una buona chiosa. “Un venditore di computer va da un cliente per fare una dimostrazione. “Questo computer è potentissimo! E’in grado di rispondere a qualsiasi domanda!” – “Che esagerato!” – “Non esagero affatto, lo metta alla prova facendogli una domanda!” – “Beh, gli chieda dov’è mio padre in questo momento.” – Il venditore digita la domanda e il computer risponde: “Tuo padre in questo momento sta pescando sul lago di Varese.” – “Che sciocchezza! Mio padre è morto dieci anni fa!” – Il venditore senza perdersi d’animo: “Provi a riformulare la domanda. Digiti dov’è il marito di mia madre?” – Il cliente digita, passa qualche secondo e poi legge: “Il marito di tua madre è morto dieci anni fa, tuo padre sta pescando sul lago di Varese!”.