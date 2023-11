Croce Rossa di Luino e Valli: arriva un nuovo corso base per diventare volontari

Il Comitato di Luino e Valli della Croce Rossa Italiana è pronto per dare il via a un nuovo Corso base per aspiranti volontari.

In poche settimane sarà possibile diventare volontari della più grande organizzazione umanitaria al mondo (160.000 volontari in Italia, 12 milioni sommando tutte le 192 società nazionali che compongono il Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa) e cominciare a svolgere attività e iniziative promosse.

Il corso è aperto a chiunque abbia più di 14 anni, e grazie alle molte aree di intervento in cui il Comitato di Luino e Valli si impegna, sarà facile per ciascuno trovare uno o più ambiti in cui svolgere le attività secondo le proprie attitudini: servizio in ambulanza certo, ma non solo. Chi desidera potrà dedicarsi, ad esempio, alla Protezione civile e all’Assistenza sociale, alla promozione di stili di vita sani e della donazione di sangue, allo Sviluppo del volontariato, al fundraising e molto altro ancora. Al termine del corso e dopo il superamento dell’esame finale sarà possibile per i neo-volontari seguire delle sessioni di approfondimento per poter svolgere le specifiche attività.

Il corso partirà lunedì 15 gennaio 2024 e sarà svolto in presenza nella sede di Via Creva 121 a Luino. Sarà anticipato da una serata di presentazione lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 20.30 in cui verranno forniti ai partecipanti tutti i dettagli necessari. I formatori Cri saranno a disposizione per rispondere ad ogni dubbio. Le iscrizioni devono avvenire attraverso il portale internet di Croce Rossa Italiana all’indirizzo https://gaia.cri.it/

«C’è un grande lavoro dietro all’organizzazione di un corso per entrare in CRI – commenta Pierfrancesco Buchi, Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli -per questo vorrei ringraziare il Direttore di Corso e tutti i collaboratori che si stanno impegnando nella formazione degli aspiranti volontari. Ognuno potrà trovare il suo spazio all’interno della Croce Rossa. Ci servono volontari che facciano soccorso in ambulanza, che accompagnino malati per visite mediche, che facciano attività con i ragazzi disabili, che aiutino le fragilità, che preparino materiale da distribuire, che curino la segreteria interna o che facciano formazione, che mettano in sostanza le loro capacità specifiche o la loro voglia di dedicarsi a qualche cosa di particolare a disposizione dell’Associazione. Ognuno è un tassello importante di un grande mosaico che stiamo costruendo nella nostra Comunità da diversi anni. Il corso è una bella opportunità – conclude Buchi – per donare del tempo e dell’entusiasmo nella risposta ai bisogni del territorio».