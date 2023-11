Dal Comune arrivano 50mila euro per parrocchie e altre realtà religiose di Gallarate

Dal Comune di Gallarate arrivano 50mila euro per le esigenze delle parrocchie cattoliche e delle altre confessioni presenti sul territorio cittadino. Un atto che risponde ad una Legge regionale del 2005, che prevede che le risorse siano ripartite tra le diverse comunità: soldi da impiegare per manutenzioni, restauro di beni culturali, nuovi impianti.

A Gallarate i 50mila euro vengono ripartiti in dodici contributi da 4.166 euro per altrettante realtà, come si legge nella delibera di giunta presentata dall’assessore Corrado Canziani, delegato al bilancio, e approvata oggi.

La parrocchia centrale di Santa Maria Assunta userà il contributo per il ripristino di una parte delle coperturee della basilica. La parrocchia di Ronchi impiegherà la somma per la manutenzione straordinaria del campanile costruito negli anni Ottanta.

La terza parrocchia della Comunità Pastorale San Cristoforo, quella di Cedrate, userà le risorse saranno usate per il consolidamento della chiesetta del Lazzaretto, piccolo oratorio campestre un tempo in luogo ameno (oggi circondato da case e capannoni) che si trova sulle sponde dell’Arno e che richiede appunto interventi di consolidamento nella zona dietro l’abside.

A Sant’Alessandro a Cascinetta i soldi saranno usati per vari interventi su chiesa e oratorio, mentre la parrocchia Sant’Eusebio a Cajello li userà per l’impianto elettrico dell’oratorio.

Nella zona Nord invece la parrocchia di San Zenone a Crenna opererà la sostituzione dei serramenti del salone dell’oratorio, mentre a Moriggia s’interverrà con impianto di rilevazione antincendio sulla moderna chiesa del 2007.

Nella zona Sud invece ad Arnate si interverrà sulla manutenzione della chiesa ma anche per la sistemazione dell’area giochi bimbi. Infine la parrocchia di Madonna in Campagna userà le risorse per l’oratorio.

Al di là delle parrocchie cattoliche, contributi arriveranno anche ad altre due realtà: l’istituto cattolico Aloisianum per modernizzare l’impianto di riscaldamento e la Chiesa Cristiana Evangelica di via Sorgiorile per nuovi impianti.