Donna investita sulle strisce a Busto Arsizio

Una donna di 46 anni è stata investita sulle strisce pedonali da un’automobilista attorno alle 13 di oggi in largo Giardino, in zona tribunale di Busto Arsizio. Le condizioni della donna non sarebbero gravi anche se il codice di rientro in ospedale dell’ambulanza, giunta dalla vicina Croce Rossa di Busto Arsizio, è giallo (media gravità).

L’uomo alla guida, un uomo di 84 anni, si è sentito male a sua volta ed è stato controllato sul posto dai sanitari. La donna è stata, invece, trasportata a Legnano. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale di Busto Arsizio che ha effettuato i rilievi e gestito il traffico in una zona ad alto tasso di automobili.

Solo pochi giorni fa una donna è morta in viale Boccaccio dopo essere stata investita sul marciapiede da un 84enne.