FemVa scende in piazza: “Venite a fare rumore con noi”

“Se domani non torno, distruggi tutto”. Una manifestazione per dire, ancora una volta, no alla violenza di genere. Per gridarlo a grand voce, soprattutto oggi, dopo il femminicidio della 22enne Giulia Cecchettin.

Il collettivo FemVa attivo sul territorio di Varese dal 2020 si unisce alla manifestazione nazionale Nonunadimeno che sabato 25 novembre ha organizzato dei raduni nelle piazze di Roma e Messina. A Varese l’appuntamento è in piazza Carducci alle 14.30 per un sit-in in cui ci saranno letture, brani musicali e altro.

Una manifestazione organizzata con il Eos Centro Ascolto Donna e che chiama a raccolta donne e uomini per manifestare insieme contro la violenza di genere. Il collettivo FemVa già l’8 marzo 2023 e poi l’8 settembre, ha organizzato dei un cortei proprio contro la violenza sulle donne, ricordando l’altissimo numero di vittime di femminicidio nel 2023. Un numero che purtroppo oggi è aumentato.

Questo il messaggio che si legge nei loro post sui social: